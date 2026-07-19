Olympiades nationales Youki’F Maths-PC : 39 jeunes talents distingués à l’issue de la première édition

La première édition des Olympiades nationales Youki’F de Mathématiques et de Sciences Physiques a consacré 39 des meilleurs élèves du Burkina Faso, mettant en lumière l’excellence scientifique de la jeunesse burkinabè. C’était le vendredi 17 juillet 2026, lors d’une cérémonie d’excellence, à Ouagadougou.

Organisée à l’intention des élèves des classes de Terminale C, D et E, la compétition a mobilisé les 13 régions du pays. À l’issue des phases régionales, les meilleurs candidats se sont retrouvés en finale nationale pour une confrontation de haut niveau, destinée à promouvoir les disciplines scientifiques et à encourager les vocations dans les domaines de l’ingénierie, des technologies et de la recherche.

Selon le coordonnateur technique des Olympiades Youki’F Math-PC, Claude Aimé Tassembédo, cette initiative repose sur une conviction. « Aucun pays ne peut construire sa souveraineté économique et technologique sans investir durablement dans l’éducation et le développement des talents de sa jeunesse », a-t-il expliqué.

Plus loin, il a indiqué que l’ambition est de faire des Olympiades Youki’F Math-PC une véritable institution nationale, avant d’envisager, à terme, une ouverture à l’espace de la Confédération des États du Sahel (AES).

« Nous célébrons ce soir l’espérance d’un Burkina Faso plus compétent, plus innovant et plus souverain », a-t-il déclaré. A l’entendre, cette initiative témoigne de la volonté des organisateurs de faire de cette compétition un levier de promotion de l’excellence scientifique et de valorisation des jeunes talents.

Pour cette première édition, le grand lauréat est Wozouhba Mathis Billa, élève au Lycée scientifique national de Bobo-Dioulasso. Grâce à ses excellentes performances en mathématiques et en sciences physiques, il a décroché la première place nationale.

Ému par cette distinction, le jeune lauréat a confié qu’elle constitue autant une source de fierté qu’une responsabilité. Animé par l’ambition de contribuer au développement de son pays, il entend poursuivre des études d’ingénierie avant de mettre ses compétences au service du Burkina Faso, en particulier dans le domaine des nouvelles technologies.

Portée par plusieurs partenaires avec l’accompagnement du ministère en charge de l’Enseignement secondaire, cette initiative vise à valoriser les sciences fondamentales, à détecter les talents précoces et à renforcer l’intérêt des jeunes pour les filières scientifiques.

Présidant la cérémonie, le ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Pr Moumouni Zoungrana, a exprimé sa satisfaction face à une initiative qui renforce l’attractivité des filières scientifiques et encourage l’excellence académique.

Selon lui, le développement d’un pays repose en grande partie sur la disponibilité de ressources humaines hautement qualifiées. « On ne peut pas développer un pays sans ingénieurs. Et les mathématiques ainsi que les sciences physiques constituent la matrice qui forme ces ingénieurs », a-t-il soutenu.

La cérémonie a également été ponctuée par la remise de trophées, d’attestations de mérite et de récompenses aux lauréats, ainsi que par la distinction des partenaires ayant contribué à la réussite de cette édition.

Le premier lauréat est reparti avec un prix d’une valeur totale de 2 500 000 FCFA, comprenant 1 000 000 FCFA en numéraire. Le deuxième a reçu une récompense évaluée à 2 250 000 FCFA, dont 750 000 FCFA en espèces, tandis que le troisième a bénéficié d’un prix de 2 000 000 FCFA, incluant 500 000 FCFA en numéraire.

En plus de ces récompenses, les trois premiers lauréats se sont vu attribuer chacun une bourse d’études de trois ans, d’une valeur de 1 500 000 FCFA, afin de les accompagner dans la poursuite de leur parcours académique.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24