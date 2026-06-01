Retour sur Actu | Les temps forts de la semaine du 25 au 31 mai 2026 au Burkina Faso

La semaine du 25 au 31 mai 2026 a été marquée par une actualité dense au Burkina Faso, entre célébrations religieuses, décisions gouvernementales majeures, préparatifs des examens scolaires, initiatives agricoles et exploits sportifs.

À l’occasion de l’Aïd El-Kébir, communément appelée Tabaski, le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a adressé un message de paix et de cohésion sociale aux Burkinabè. Tout en saluant le travail des forces combattantes engagées dans la reconquête du territoire national, le Chef de l’État a insisté sur la responsabilité de chaque citoyen dans la préservation de la stabilité et de l’unité du pays.

Sur le front sécuritaire, le ministère de la Sécurité a appelé les populations à une vigilance accrue face à la présence croissante de certains vendeurs ambulants étrangers dans plusieurs localités. Les autorités invitent les citoyens à signaler tout comportement suspect afin de renforcer le dispositif de prévention.

La gouvernance a également été marquée par la tenue du Conseil des ministres du 29 mai. Plusieurs décisions structurantes y ont été adoptées, notamment la réglementation des frais de scolarité dans les établissements privés, la création de la Société industrielle burkinabè de matériels hydrauliques (SOCIMAH) et de la Grande Imprimerie du Faso (GIF).

Le gouvernement a également engagé des réformes visant à réduire les délais de traitement des dossiers environnementaux et à réorganiser le ministère de l’Enseignement supérieur.

Dans le domaine de l’éducation, les autorités ont dévoilé les grandes lignes de l’organisation des examens scolaires de la session 2026. Plus de 27 milliards de francs CFA seront mobilisés pour assurer le bon déroulement des épreuves. Cette année, plus de 341 000 candidats sont attendus au Certificat d’études primaires et au concours d’entrée en sixième.

L’excellence scolaire a une fois de plus été célébrée au Prytanée Militaire de Kadiogo. Les meilleurs élèves de l’établissement ont été récompensés lors d’une cérémonie officielle marquée par des résultats exceptionnels, avec un taux de passage de 99 %. À Saponé, la journée de redevabilité organisée par la délégation spéciale a permis de présenter aux populations les réalisations enregistrées ainsi que les perspectives de développement de la commune.

Le secteur agricole n’est pas resté en marge. L’Institut de l’environnement et de recherches agricoles (INERA) a lancé la 17e édition de la Foire aux semences et innovations agricoles. L’événement, placé sous le thème de la souveraineté alimentaire, met en avant l’importance de l’innovation, de la recherche et de la traçabilité semencière dans le développement du secteur agricole.

Par ailleurs, la fermeture jusqu’à nouvel ordre de la grande mosquée du Mouvement sunnite de Ouagadougou, décidée par le gouverneur de la région du Kadiogo, a retenu aussi l’attention de l’opinion publique au cours de la semaine.

Sur le plan culturel, la sixième édition du Festival de la culture San (FESCUSAN) a ouvert ses portes dans une ambiance festive. L’événement valorise le patrimoine culturel San et promeut le vivre-ensemble à travers les arts, la musique et les traditions.

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Enfin, le sport burkinabè a vibré au rythme des finales de la Coupe du Faso. Chez les dames, l’USFA a confirmé sa suprématie en remportant la Coupe du Faso face à Étincelles FC à l’issue des tirs au but, réalisant ainsi le doublé championnat-coupe.

Chez les hommes, Vitesse FC est entré dans l’histoire en décrochant sa toute première Coupe du Faso après sa victoire aux tirs au but face au Sporting Football des Cascades.

Entre enjeux de gouvernance, sécurité, éducation, agriculture, culture et sport, cette semaine a une nouvelle fois illustré le dynamisme de l’actualité nationale et les multiples défis qui animent la vie du Burkina Faso.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24