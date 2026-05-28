Ouagadougou : La grande mosquée du Mouvement sunnite « fermée jusqu’à nouvel ordre »

Le gouverneur de la région du Kadiogo a ordonné ce jeudi 28 mai 2026 la fermeture immédiate de la grande mosquée du Mouvement sunnite de Ouagadougou, selon un arrêté administratif rendu public.

Signée par le gouverneur Abdoulaye Bassinga, la décision porte le numéro N°2026-00016 et prévoit la fermeture de l’édifice « jusqu’à nouvel ordre ». L’autorité régionale justifie cette mesure par des « risques de troubles à l’ordre public », dans un contexte de vigilance sécuritaire accrue.

La mosquée concernée est située dans la Zone d’activités commerciales et administratives (ZACA), sur les parcelles 02 et 03 du lot 11, section 019 (AW), en plein cœur de la capitale burkinabè.

Selon l’arrêté, l’application de cette mesure est confiée aux forces de sécurité. Le Commandant de la 3ᵉ Légion de Gendarmerie ainsi que le Directeur régional de la Police nationale du Kadiogo ont été chargés de veiller à son exécution.

Cette décision intervient dans un contexte où les autorités renforcent les dispositifs de prévention des troubles à l’ordre public dans la région du Kadiogo.👇🏿