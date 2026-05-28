Moyen-Orient : Israël suspend ses relations avec le secrétaire général de l’ONU

Israël a annoncé, ce jeudi 28 mai 2026, la suspension de ses relations avec le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, en réaction à son inscription sur une « liste noire » liée à des accusations de violences sexuelles dans des contextes de conflit, rapporte La Presse Ca.

Dans une déclaration particulièrement ferme, l’ambassadeur israélien auprès de l’ONU, Danny Danon, a affirmé « nous en avons fini avec ce secrétaire général », annonçant de facto un gel des relations avec le bureau du secrétaire général jusqu’à la fin du mandat de ce dernier, prévue le 31 décembre 2026.

La mission israélienne a confirmé cette décision, précisant qu’elle implique une suspension des échanges institutionnels avec le Secrétariat général de l’ONU. De son côté, le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a réagi en indiquant que « la porte du secrétaire général reste ouverte », appelant au maintien du dialogue.

Dans un communiqué, le ministère israélien des Affaires étrangères a dénoncé une décision « honteuse et absurde » de l’ONU, accusant l’organisation d’être « politisée » et de cibler Israël de manière systématique. Ces accusations font référence à un rapport sur les violences sexuelles liées aux conflits, encore non publié officiellement mais préalablement partagé avec les États concernés.

Selon des éléments évoqués dans les précédents rapports onusiens, Israël pourrait être ajouté à une liste de parties suspectées de violences sexuelles en zones de conflit, une liste où figure déjà le Hamas dans le cadre des accusations liées aux attaques du 7 octobre 2023.

Israël rejette ces accusations et affirme avoir invité des enquêteurs de l’ONU à se rendre sur place pour vérifier les faits, ce que l’organisation n’aurait pas accepté. Le gouvernement israélien accuse ainsi l’ONU de mener une campagne injuste à son encontre.

Cette nouvelle crise s’inscrit dans un contexte de fortes tensions entre Israël et l’ONU depuis le déclenchement de la guerre à Gaza, les relations entre les deux parties étant déjà très dégradées depuis plusieurs années.