Examens scolaires 2026 : Une enveloppe de plus de 27 milliards de FCFA pour relever le défi de l’organisation

Les ministres de l’Enseignement de Base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales (MEBAPLN) et de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Professionnelle et Technique (MESFPT) ont animé une conférence de presse conjointe, ce jeudi 28 mai 2026 à Ouagadougou.

Cette rencontre avait pour objectif de dévoiler les grandes lignes de l’organisation du Certificat d’Études Primaires (CEP), du concours d’entrée en sixième et du Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC). Ce point de presse a également été l’occasion de présenter les principales innovations introduites pour cette session 2026.

Au niveau du MEBAPLN, les épreuves du Certificat d’Etudes Primaires (CEP) et le concours d’entrée en classe de 6e se dérouleront du 2 juin au 18 juillet 2026. Pour cette année, 341 732 candidats sont inscrits soit une hausse de 3 139 candidats par rapport en 2025.

Pour les examens et les concours scolaires ainsi que la certification professionnelle de la session de 2026, le ministère de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Professionnelle et Technique (MESFPT) enregistre au total 373 631 candidats dont 212 450 filles et 161 181 garçons.

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Les inscrits au BEPC session de 2026 sont au nombre de 218 049 contre 206 216 en 2026.

Au niveau des Examens de l’Enseignement et la Formation Technique et Professionnelle (EFTP), il a été enregistré pour cette session 30 456 candidats contre 26 625 en 2025. Quant au BEP, les candidats inscrits sont au nombre de 17 736, et 12 720 pour les candidats du CAP. Pour le Baccalauréat, 105 984 candidats sont inscrits contre 112 988 en 2025.

L’enveloppe allouée à l’organisation des examens de la session de 2026, pour le compte du MEBAPLN s’élève à 9 252 447 000 FCFA tandis que celui MESFPT s’élève à 18 664 833 000 FCFA.

En termes d’innovations, le MEBAPLN a énuméré le retour des milliers d’élèves dans leurs localités d’origine. La modernisation technologique, la déconcentration de l’organisation et bien d’autres.

Enfin, les ministres ont rassuré que le gouvernement est à pied d’œuvre pour que la session de 2026 soit une réussite totale.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24