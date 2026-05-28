France : Cyrille Bolloré accuse les politiques d’avoir « ruiné le pays »

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Le PDG du groupe Bolloré, Cyrille Bolloré, a surpris observateurs et actionnaires en livrant un discours inhabituellement politique lors de l’assemblée générale du groupe, mercredi 27 mai 2026, rapporte BFM TV.

Habituellement discret et réservé, le fils de Vincent Bolloré a vivement critiqué la situation politique et économique de la France, ciblant indirectement le président Emmanuel Macron et les dirigeants des dernières années.

« La dette ne fait qu’augmenter dans notre pays », a-t-il déclaré avant d’estimer que ceux « qui étaient aux manettes depuis cinq ou dix ans » avaient « ruiné le pays » et « détruit le paysage politique ».

Cyrille Bolloré
Cyrille Bolloré

Dans une intervention de près de dix minutes, Cyrille Bolloré a dénoncé un climat politique marqué, selon lui, par la perte de confiance des citoyens envers les partis traditionnels. « Il ne reste plus que les extrêmes », a-t-il lancé, affirmant toutefois n’avoir jamais voté pour ces courants politiques.

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Le dirigeant a également évoqué un sentiment de rejet grandissant au sein de la population française. « Personne ne croit dans leurs programmes mais les gens ont juste envie de donner un bon coup de pied au cul à tous ceux qui ont fait n’importe quoi depuis 10, 15, 20, 25 ans », a-t-il déclaré devant des actionnaires surpris par son ton inhabituel.

Interrogé sur les accusations visant l’influence médiatique de la famille Bolloré à travers des médias comme Canal+, CNews ou le Journal du Dimanche, Cyrille Bolloré a rejeté toute idée de projet politique.

« Dire que nous avons un projet néo-fasciste est un mensonge géant », a-t-il affirmé, dénonçant des accusations qu’il juge « hallucinantes ». Le PDG a insisté sur le fait qu’il ne dirigeait pas directement les activités éditoriales des médias du groupe.

 
     
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