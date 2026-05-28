République du Congo : Plus de visa pour les Africains dès le 1er janvier 2027

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À l’occasion de la Journée de l’Afrique, le président de la République du Congo, Denis Sassou-Nguesso, a annoncé une mesure majeure en faveur de l’intégration continentale. À compter du 1er janvier 2027, les ressortissants de tous les pays africains pourront entrer librement sur le territoire congolais sans visa.

Par cette décision, les autorités congolaises entendent renforcer leur engagement en faveur de l’unité africaine et de la libre circulation des personnes et des biens à travers le continent. Le gouvernement présente cette initiative comme une contribution concrète à la vision portée par les pionniers des indépendances africaines.

En ouvrant ses frontières aux citoyens africains, le Congo ambitionne également de stimuler les échanges économiques, culturels et humains entre les États du continent. Pour Brazzaville, cette mesure représente une étape importante vers une intégration africaine plus profonde et plus effective.

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Le président Denis Sassou-Nguesso a souligné que cette orientation s’inscrit dans une dynamique plus large visant, à terme, l’instauration d’un passeport africain unique. Une ambition qui traduit la volonté des autorités congolaises de participer activement à la construction d’une Afrique « unie, souveraine et prospère ».

Tout en poursuivant ses propres objectifs de développement, la République du Congo réaffirme ainsi sa volonté de jouer un rôle moteur dans le renforcement de la coopération et de la prospérité continentale.

 
     
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