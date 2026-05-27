Tabaski 2026 : Le capitaine Ibrahim Traoré appelle chaque Burkinabè à préserver la paix sociale

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Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a accompli la prière de l’Aïd El-Kébir communément appelée Tabaski, ce mercredi 27 mai 2026.

Comme les années antérieures, le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a sacrifié à la tradition de la Tabaski avec ses proches collaborateurs dans une ambiance empreinte de piété et de partage.

Lire également 👉Tabaski 2026 : Le Capitaine Ibrahim Traoré appelle à l’union sacrée et rend hommage aux forces combattantes

A l’issue de la prière, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a félicité les forces combattantes « qui font un travail remarquable et très efficace dans la reconquête du terrain (…) et qui se battent pour que dans nos villes nous puissions fêter tranquillement ». Le Président du Faso les a appelées une fois encore à maintenir la vigilance surtout pendant les moments de fête.

Le Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a appelé l’ensemble des Burkinabè à mettre en priorité l'intérêt de la Patrie au centre de leurs actions
Le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a appelé l’ensemble des Burkinabè à mettre en priorité l’intérêt de la Patrie au centre de leurs actions

Le Chef de l’État a également mis en garde les ennemis de la Nation, contre toute tentative d’attaque, de découragement des forces combattantes, ou toute autre forme de trouble à la marche du pays. Quiconque se met dans cette posture devra « assumer l’entière responsabilité et toutes les conséquences qui en découleront », martèle le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a appelé l’ensemble des Burkinabè à mettre en priorité l’intérêt de la Patrie au centre de leurs actions

« L’objectif principal, c’est notre Patrie le Burkina Faso (…) La Patrie avant tout », insiste-t-il.

Le Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a appelé l’ensemble des Burkinabè à mettre en priorité l'intérêt de la Patrie au centre de leurs actions
Le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a appelé l’ensemble des Burkinabè à mettre en priorité l’intérêt de la Patrie au centre de leurs actions

Un peu plus tôt dans la matinée, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a adressé un message de bonne fête de Tabaski à tous les musulmans du Burkina Faso et du reste du monde.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

 
     
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