Audience : Souveraineté et solidarité révolutionnaire au cœur des échanges entre le MPFA-BF et le Venezuela

Serge Pacome ZONGO Envoyer un courriel il y a 43 minutes
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Une délégation du Mouvement Patriotique le Faso d’Abord-Burkina Faso (MPFA-BF), conduite par son président, Hayouba Ouattara, a été reçue en audience par le chargé d’affaires de l’ambassade de la République bolivarienne du Venezuela au Burkina Faso, Daniel Gomis. C’était ce mardi 26 mai 2026 à Ouagadougou. 

Selon Hayouba Ouattara, président du Mouvement Patriotique le Faso d’Abord-Burkina Faso (MPFA-BF), il s’est agi pour la délégation de réaffirmer, de vive voix, son soutien au peuple frère de la République bolivarienne du Venezuela après l’ouverture de l’ambassade.

L’occasion, dit-il, a également été mise à profit pour faire un tour d’horizon de la coopération entre le Venezuela et le Burkina Faso afin d’envisager des perspectives de collaboration bénéfiques aux deux peuples.

« Le peuple frère de la République bolivarienne du Venezuela et le peuple burkinabè sont tous deux des peuples révolutionnaires vivant quasiment les mêmes réalités. Nous avons donc échangé sur plusieurs aspects pouvant contribuer à faire aboutir notre lutte commune, qui ne vise que la souveraineté de nos États et de nos continents », a-t-il déclaré.

Lire aussi : La Confédération des peuples de l’Alliance des Etats du Sahel, l’organisation qui veut accompagner les Chefs d’États de l’AES dans leurs missions

La délégation s’est par ailleurs réjouie de cet entretien avec l’autorité diplomatique, au cours duquel des accords de coopération ont été évoqués, ainsi que des remerciements mutuels pour le soutien réciproque.

 
     
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Serge Pacome ZONGO

Tambi Serge Pacome ZONGO, journaliste s'intéressant aux questions politiques et de développement durable.

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