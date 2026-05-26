Carburant au Burkina Faso | La SONABHY rassure : « Aucune rupture de Super »

La SONABHY a publié le lundi 25 mai 2026 un communiqué pour rassurer les consommateurs sur la disponibilité du carburant au Burkina Faso.

Selon la société nationale d’hydrocarbures, « il n’y a pas de rupture de Super » sur le territoire national. Elle affirme que ses équipes restent pleinement mobilisées afin d’assurer l’approvisionnement régulier des stations-service à travers le pays.

Un appel au calme des consommateurs

Dans son communiqué, la SONABHY invite également les usagers à éviter tout mouvement de panique susceptible de perturber la distribution du carburant.

Cette sortie intervient dans un contexte marqué par des inquiétudes et une forte affluence observée dans certaines stations-services de la capitale et de plusieurs localités du pays.