Carburant au Burkina Faso | La SONABHY rassure : « Aucune rupture de Super »
La SONABHY a publié le lundi 25 mai 2026 un communiqué pour rassurer les consommateurs sur la disponibilité du carburant au Burkina Faso.
Selon la société nationale d’hydrocarbures, « il n’y a pas de rupture de Super » sur le territoire national. Elle affirme que ses équipes restent pleinement mobilisées afin d’assurer l’approvisionnement régulier des stations-service à travers le pays.
Un appel au calme des consommateurs
Dans son communiqué, la SONABHY invite également les usagers à éviter tout mouvement de panique susceptible de perturber la distribution du carburant.
Cette sortie intervient dans un contexte marqué par des inquiétudes et une forte affluence observée dans certaines stations-services de la capitale et de plusieurs localités du pays.
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