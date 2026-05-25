Faso Foot : L’AJSB dénonce de « graves incidents » contre les journalistes lors du match EFO vs USCO

Abdoul Gani Barry Envoyer un courriel il y a 12 minutes
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Ibrahim Diallo président de l'AJSB

Le Bureau Exécutif de l’Association des Journalistes Sportifs du Burkina (AJSB) a dénoncé, dans une note publiée ce lundi 25 mai 2026, « de graves incidents survenus à la fin du match retour des barrages opposant l’Étoile Filante de Ouagadougou (EFO) à l’Union Sportive de la Comoé » (USCO).

Ces incidents se sont produits le samedi 23 mai 2026 au Stade Municipal Issoufou Joseph Conombo à Ouagadougou. À travers ce communiqué, l’association « fustige notamment un manque de respect flagrant à l’égard des professionnels des médias lors de ce choc décisif du Faso Foot ».

Retrouvez la note ici👇🏿

COMMUNIQUÉ INCIDENT APRÈS EFO VS USCO MATCH BARRAGES 23 MAI 26

Lire aussi 👉 Championnat de football : L’Étoile Filante de Ouagadougou (EFO), le club le plus titré, reléguée en deuxième division

 
     
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