Retour sur Actu | Les temps forts de la semaine du 18 au 24 mai 2026 au Burkina Faso

La semaine du 18 au 24 mai 2026 a été riche en actualités au Burkina Faso, marquée par des avancées dans les secteurs de la santé, des infrastructures, de la sécurité, de l’éducation, de la culture et du sport.

Santé : Sensibilisation contre la fistule obstétricale

Dans le domaine de la santé, le Centre Médical Renaissance de Ouagadougou a accueilli la commémoration de la Journée internationale pour l’élimination de la fistule obstétricale.

Placée sous le thème « Sa santé est un droit : investissons pour mettre fin aux fistules et aux lésions liées à l’accouchement », cette initiative a permis de sensibiliser l’opinion sur cette pathologie qui touche encore de nombreuses femmes.

Les échanges ont porté sur la prévention, la prise en charge et la nécessité d’un accompagnement médical et social afin de redonner dignité et espoir aux patientes.

Infrastructures : Plus de 22 km de voiries inaugurées à Ouagadougou

Sur le plan des infrastructures, le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a procédé à l’inauguration de plus de 22 kilomètres de voiries modernes dans la ville de Ouagadougou.

Réalisés pour un coût estimé à plus de 40 milliards FCFA, ces travaux concernent notamment plusieurs axes stratégiques tels que la Rocade Nord, l’Avenue Yennega et l’Avenue du Moogho Naaba. Ces infrastructures visent à améliorer la mobilité urbaine et à fluidifier la circulation dans la capitale.

Santé militaire : Renforcement des capacités à Bobo-Dioulasso

À Bobo-Dioulasso, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) a remis du matériel médico-technique d’une valeur de 19,8 millions FCFA à l’hôpital militaire Colonel-major Tanguet Ouattara.

Ce don a pour objectif de renforcer les capacités de prise en charge des blessés de guerre ainsi que des forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre l’insécurité.

Sécurité routière : Vaste opération de contrôle à Ouagadougou

Dans le cadre de la sécurité routière, l’Office national de la sécurité routière (ONASER), en collaboration avec la Gendarmerie nationale, la Police municipale et le Centre de contrôle des véhicules automobiles (CCVA), a lancé une vaste opération de contrôle routier à Ouagadougou. Cette campagne vise à prévenir les accidents de la circulation à travers la vérification des documents administratifs, de l’état des véhicules et du respect des règles de conduite. Les autorités ont indiqué que cette opération sera progressivement étendue aux autres villes du pays.

Gouvernance : Des décisions fortes en Conseil des ministres

Le Conseil des ministres du 21 mai 2026 a également été marqué par plusieurs décisions importantes. Parmi elles figurent la création du Fonds souverain minier « Siniyan-Sigui », le déblocage de plus de 2,5 milliards FCFA pour soutenir l’éducation en situation d’urgence, ainsi qu’une estimation de la croissance économique du pays à 5,3 % en 2025.

Éducation : Appui du Japon à l’enseignement

Dans le domaine éducatif, le Japon a accompagné le Burkina Faso dans l’inauguration du Collège d’Enseignement Polyvalent de Koumdagnonré à Ouagadougou. L’établissement est doté de 54 salles de classe ainsi que d’équipements modernes destinés à améliorer les conditions d’apprentissage des élèves.

Justice et sécurité : Fin de formation pour 382 élèves gardes pénitentiaires

Du côté de la justice et de la sécurité, la 11e promotion de l’École nationale de la Garde de sécurité pénitentiaire a officiellement achevé sa formation. Forte de 382 élèves, cette promotion a été baptisée « CIN-PÒ », un mot en langue lyélé signifiant « Engagement ». Les nouveaux agents auront pour mission de contribuer au renforcement du système pénitentiaire burkinabè.

Culture : Musique et traditions à l’honneur

L’actualité culturelle a été marquée par la dédicace officielle du nouvel album ELEVATION du rappeur burkinabè Smarty. À travers cette œuvre, l’artiste propose un projet mêlant engagement social, ambition africaine et valorisation du savoir-faire local. Par ailleurs, le Festival International des Traditions et des Origines (FITO 2026) a rassemblé au Musée National de nombreux passionnés de patrimoine culturel autour des instruments et danses traditionnelles.

Culture : Musique et traditions à l’honneur

Dans le domaine sportif, la semaine a été dominée par la relégation de l’Étoile Filante de Ouagadougou en deuxième division, une première dans l’histoire du club. Parallèlement, Charles Kaboré poursuit ses initiatives en faveur du développement du sport à travers divers projets de formation et de partenariat.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24