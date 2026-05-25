Abdoul Djabbar Kalmogo décroche 19,27 sur 20 et remporte la 1re édition du concours de récitation du Coran du CERFI

Abdoul Djabbar Kalmogo a ébloui le jury de la 1re édition du concours national de récitation du Coran. Sa performance lui a valu le titre de grand vainqueur dans sa catégorie. Cette compétition est le fruit du Cercle d’Etudes, de Recherches et de Formation Islamiques (CERFI). La cérémonie de remise des prix s’est déroulé le dimanche 24 mai 2026 à Ouagadougou.

« Cette initiative s’inscrit dans la mission fondamentale du CERFI qui est de contribuer à la formation spirituelle et intellectuelle des musulmans, à la promotion des valeurs islamiques et à l’édification d’une société de paix, de fraternité et de responsabilité », a indiqué Dr Hamidou Yaméogo, président du Cercle d’Etudes, de Recherches et de Formation Islamiques (CERFI).

Le concours s’est déroulé selon un processus progressif, étalé sur le mois de mai. Après des phases provinciales qui ont eu lieu du 4 au 10 mai 2026 dans plusieurs localités, les lauréats locaux se sont affrontés lors des compétitions régionales du 15 au 17 mai 2026, avant de se retrouver à Ouagadougou pour la grande finale nationale.

Au terme de ces deux phases de présélection, 45 candidats ont été retenus pour disputer la phase finale. Le président du jury, El hadj Moussa Nébié, a rappelé que la compétition était ouverte à tous les musulmans, hommes et femmes, et structurée en quatre niveaux distincts.

Les candidats ont composé autour de quatre niveaux. Le niveau 1 concernait la mémorisation complète du Coran, le niveau 2 la mémorisation de la moitié du Coran, le niveau 3 exigeait la mémorisation des sourates 36 à 114, et le niveau 4 correspondait à la lecture intégrale du Coran.

Après délibération, Abdoul Djabbar Kalmogo du Kadiogo s’empare de la première place dans la catégorie 1. Ce dernier, avec une moyenne de 19, 27 est reparti avec une enveloppe financière, une moto, un Coran.

« Le tournoi a réuni plusieurs candidats venus de tout le Burkina Faso. Et emporter ce trophée signifie que j’ai une bonne maîtrise du Coran », s’est-il exprimé.

Les autres lauréats ont également brillé dans leurs catégories respectives. Au niveau 2, la victoire est revenue à Ismaël Godo du Kadiogo. Quant au niveau 3, Abdoul Guiamiou Ouédraogo de la région des Kuilsé s’est distingué. Pour finir, Mohamed Sinaré du Kadiogo s’empare du prix de la meilleure lecture intégrale du Coran.

Au-delà de la compétition, le président du CERFI a salué plusieurs acquis : la révélation de nombreux talents, le renforcement de l’amour du Coran chez les jeunes, la création d’un cadre d’émulation spirituelle sain, et les échanges fructueux entre apprenants et encadreurs venus de toutes les régions.

Pour terminer, le président du CERFI a adressé un message à tous les candidats. « À tous les candidats, je voudrais adresser les félicitations les plus sincères du CERFI. Vous êtes tous des gagnants. Par votre engagement, votre discipline et vos efforts, vous honorez le Livre d’Allah et faites la fierté de vos familles, de vos encadreurs et de tous les musulmans du Burkina Faso », a déclaré Dr Hamidou Yaméogo.