Orange Burkina Faso : Les Ladies de Orange tiennent la 4e édition du Yeleen Mousso

Les femmes de Orange Burkina Faso regroupées au sein de l’association « Ladies Orange » ont tenu, ce vendredi 22 mai 2026 à Ouagadougou, la 4ᵉ édition du Yeleen Mousso. Placée sous le thème « Bien dans sa tête, forte dans sa carrière », cette rencontre annuelle a mis l’accent sur la santé mentale et le bien-être des femmes en milieu professionnel.

A travers ce séminaire, les organisatrices ont voulu créer un espace d’échanges, d’écoute et de sensibilisation autour des difficultés psychologiques auxquelles les femmes peuvent être confrontées dans leur vie personnelle et professionnelle.

Cette édition du Yeleen Mousso a également été marquée par une communication animée par le gynécologue-obstétricien Pr Jean LANKOANDE autour de la ménopause. Le spécialiste a apporté des éclairages sur cette étape de la vie de la femme afin de permettre aux participantes de mieux comprendre les signes liés à la ménopause et de mieux vivre cette période.

Prenant la parole devant les participantes, la présidente des « Ladies Orange », Reine LAO/SANDONI, a invité les femmes à accorder une attention particulière à leur santé mentale «Prenons soin de nous. Une “ Lady ” qui souffre peut continuer à sourire, à performer, à dire “je vais bien”. Pourtant, derrière, il y a de la fatigue, des changements hormonaux », a-t-elle confié.

Madame LAO a encouragé les femmes en difficulté à ne pas hésiter à parler de leur souffrance. Selon la présidente des « Ladies Orange », cette conférence a permis à plusieurs participantes d’acquérir de nouvelles connaissances sur un sujet encore peu abordé.

De son côté, la directrice des ressources humaines de l’entreprise, Yasminah OUEDRAOGO/TRAORE, a exhorté les femmes à rechercher l’équilibre et le bien-être dans leur quotidien.

« Être bien dans sa tête, c’est apprendre à s’écouter avant de s’épuiser. Être forte dans sa carrière, c’est réussir avec soi, avec ses valeurs », a-t-elle déclaré, invitant les participantes à demeurer authentiques, intègres et concentrées sur leur épanouissement personnel.

Par cette initiative, les « Ladies Orange » entendent poursuivre la sensibilisation sur l’importance de la santé mentale en entreprise et encourager les femmes à prendre soin de leur équilibre psychologique tout au long de leur parcours professionnel.

Correspondance particulière

Pour Burkina 24