SOCIMAH : Mifitassé Abraham SOURA, un nouveau visage pour une révolution hydraulique

Le Secrétaire général du ministère de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et halieutiques, Gaoussou SANOU, a procédé, le mardi 7 juillet 2026 à Ouagadougou, à l’installation officielle de Mifitassé Abraham SOURA dans ses fonctions de Directeur général de la Société industrielle burkinabè de matériels hydrauliques (SOCIMAH).

À l’ouverture de la cérémonie, le Secrétaire général a rappelé les enjeux qui ont motivé la création de la SOCIMAH. Il a souligné que cette société a pour mission de produire localement des compteurs d’eau intelligents à prépaiement, des matériels et outillages hydrauliques ainsi que des équipements de chloration.

À travers cette initiative stratégique, le Gouvernement entend moderniser les infrastructures hydrauliques, améliorer la gestion et la performance des réseaux d’eau, renforcer les systèmes de traitement, réduire la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis des importations et garantir un accès durable, sécurisé et équitable à l’eau potable.

Gaoussou SANOU a également rappelé le rôle stratégique que la SOCIMAH est appelée à jouer dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d’eau. Il a insisté sur les fortes attentes placées en cette nouvelle société, appelée à contribuer au développement d’une industrie nationale compétitive, à la sécurisation de l’approvisionnement du pays en équipements hydrauliques et à l’amélioration durable des services d’eau au profit des populations.

Tout en félicitant le nouveau Directeur général pour sa nomination, le Secrétaire général lui a réaffirmé le soutien constant des plus hautes autorités du Département afin de lui permettre de conduire avec succès cette mission stratégique au service de la souveraineté nationale.

À l’issue de son installation, le nouveau Directeur général a exprimé sa profonde reconnaissance au Ministre d’État, le Commandant Ismaël SOMBIÉ, pour la confiance placée en sa personne.

« Je mesure pleinement la portée de cette confiance. Elle constitue pour moi non seulement un honneur, mais aussi et surtout une responsabilité majeure envers notre Nation », a-t-il déclaré.

Selon Mifitassé Abraham SOURA, la création de la SOCIMAH traduit la ferme volonté des plus hautes autorités de bâtir une industrie nationale capable de répondre aux besoins du pays en équipements hydrauliques. Cette ambition, a-t-il indiqué, s’inscrit pleinement dans la dynamique de renforcement de la souveraineté économique, industrielle et technologique du Burkina Faso.

Le nouveau Directeur général a affiché sa volonté de faire de la SOCIMAH une référence nationale et, à terme, un acteur incontournable de la sous-région, reconnu pour l’excellence de ses produits, la qualité de sa gouvernance, son efficacité opérationnelle, sa capacité d’innovation, sa compétitivité ainsi que sa contribution à la création d’emplois et à l’amélioration durable de l’accès à l’eau.

Pour atteindre ces objectifs, il a invité l’ensemble du personnel à faire preuve d’engagement, de professionnalisme, d’esprit d’équipe et d’innovation. « Rassemblons nos intelligences, mettons en commun nos expériences, faisons de chaque difficulté une occasion d’innover et de chaque succès une motivation supplémentaire pour avancer ensemble et mériter la confiance placée en nous », a-t-il exhorté.

S’adressant aux premiers responsables du ministère, SOURA a sollicité leur accompagnement pour la réussite de cette mission, tout en réaffirmant son engagement à mettre en œuvre, avec loyauté, rigueur et efficacité, les orientations des plus hautes autorités de notre pays, dans le respect des principes de bonne gouvernance.

En rappel, la Société industrielle burkinabè de matériels hydrauliques (SOCIMAH) a été créée en Conseil des ministres du 29 mai 2026. Complexe industriel national spécialisé dans la fabrication et l’assemblage de matériels hydrauliques, elle est constituée sous la forme d’une société d’économie mixte à participation majoritaire de l’État. Dotée d’un capital social d’un milliard (1 000 000 000) de francs CFA, la SOCIMAH est détenue à hauteur de 70 % par l’État burkinabè et de 30 % par le secteur privé national.

Source : DCRP/MAERAH