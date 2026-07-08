Mali : L’armée annonce la destruction d’un hôpital de campagne des groupes terroristes à Boulkessi

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Forces armées maliennes (FAMa)
Forces armées maliennes (FAMa)

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont annoncé, ce mercredi 8 juillet 2026, avoir mené une opération ciblée contre une infrastructure utilisée par des groupes armés terroristes dans la zone de Boulkessi. Selon l’État-Major général des Armées, il s’agissait d’un hôpital de campagne servant notamment à la prise en charge de combattants blessés.

Dans le communiqué, cette intervention s’inscrit dans le cadre des opérations de surveillance et de sécurisation du territoire national. Les FAMa indiquent avoir identifié, grâce à des renseignements jugés précis, un point de regroupement de groupes armés terroristes dans la localité de Boulkessi.

Les vérifications effectuées par les forces maliennes ont permis d’établir que le site servait d’hôpital de campagne aux groupes armés terroristes, notamment pour soigner certains de leurs responsables blessés lors des combats menés dans l’espace de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Lire aussi👉🏿Mali : L’armée inflige une lourde défaite aux groupes terroristes et confirme sa montée en puissance

L’État-Major affirme que des frappes ciblées ont été immédiatement conduites afin de neutraliser entièrement cette infrastructure. Il précise également que les opérations de surveillance, de reconnaissance et d’évaluation se poursuivent en vue de détecter et de traiter toute menace résiduelle dans la zone.

Dans son communiqué, l’armée malienne réaffirme son engagement à poursuivre les opérations contre les groupes armés terroristes sur l’ensemble du territoire national. Elle assure mener cette mission « avec détermination et professionnalisme » jusqu’aux « derniers retranchements » des ennemis concernés.

Retrouvez le communiqué ici👇🏿

 
     
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