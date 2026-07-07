Solidarité publique et aide humanitaire : Le Burkina Faso encadre les actions de bienfaisance

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Le Lieutenant-colonel Passowendé Pélagie Kaboré, ministre de la Solidarité et de la Famille, a mis en avant la synergie existant entre les ministères (Image d'illustration)

Le Ministère de la Famille et de la Solidarité, par la voix de son ministre, le Lieutenant-Colonel Passowendé Pélagie Kaboré, vient de publier un communiqué visant à réguler les actions de bienfaisance au Burkina Faso.

Tout en saluant l’engagement croissant des citoyens et des associations, le Ministère exprime sa vive préoccupation face à la multiplication d’appels à la solidarité non réglementés.

Ces initiatives, souvent relayées sur les réseaux sociaux, utilisent parfois des images ou vidéos portant atteinte à la vie privée et à la dignité des bénéficiaires, des droits jugés inviolables.

Désormais, conformément au décret adopté en Conseil des ministres le 02 juillet 2026, tout appel public à la solidarité ou collecte de ressources est formellement soumis à l’autorisation préalable du Ministère.

Lire aussi👉🏿Solidarité : Pour un Burkina Faso plus humain avec la plateforme digitale « DEME SIRA »

Pour harmoniser ces élans de cœur, le gouvernement exhorte les acteurs, notamment les influenceurs, à utiliser exclusivement la plateforme nationale DEME SIRA (accessible via solidarite.gov.bf). Cet outil numérique garantit la transparence des contributions, la sécurisation des ressources et un suivi professionnel rigoureux des personnes vulnérables.

Le communiqué rappelle que tout manquement à ces dispositions expose les auteurs à des sanctions prévues par les textes en vigueur. La solidarité, valeur cardinale de la Nation, doit impérativement s’exercer dans un cadre organisé, transparent et respectueux de l’intégrité humaine.

Retrouvez le communiqué ici👇🏿

 
     
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