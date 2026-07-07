IA : Antonio Guterres plaide pour une gouvernance mondiale afin d’encadrer son développement

Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, a appelé, le lundi 6 juillet 2026 à Genève, à la mise en place d’une gouvernance mondiale de l’intelligence artificielle (IA). Face à l’évolution rapide de ces technologies, il estime qu’une action collective est indispensable pour garantir un développement sûr, éthique et équitable, rapporte TVA nouvelles.

S’exprimant à l’ouverture du premier Dialogue mondial sur la gouvernance de l’IA, Antonio Guterres a souligné que le débat ne devait pas opposer confiance et méfiance à l’égard de l’intelligence artificielle, mais porter sur la manière de l’encadrer. « Le choix qui s’offre à nous n’est pas entre la confiance aveugle dans l’IA et la peur de celle-ci. Il est entre une gouvernance pensée et organisée, ou une dérive laissée au hasard », a-t-il déclaré.

Ce nouveau cadre de concertation, coordonné par les Nations unies, réunit les États membres, des représentants du secteur privé, du monde universitaire et de la société civile afin de définir des mécanismes communs pour accompagner le développement de l’intelligence artificielle.

Selon Antonio Guterres, les systèmes d’intelligence artificielle progressent à un rythme plus rapide que les dispositifs chargés de les encadrer. Désormais capables d’écrire du code, d’agir de manière autonome sur internet ou encore de prendre certaines décisions sans supervision humaine constante, ces technologies imposent une adaptation des cadres de gouvernance.

« Nos institutions ont été conçues pour encadrer des machines qui exécutent des ordres. Elles ne sont pas prêtes à gouverner des machines qui prennent des décisions », a-t-il averti.

Le chef de l’ONU a également mis en garde contre trois principaux risques à savoir l’accélération du développement de l’IA, la concentration des capacités technologiques entre un nombre limité d’entreprises et de pays, ainsi que la prolifération de contenus générés par l’IA susceptibles de fragiliser l’intégrité de l’information.

Sécurité, transparence et inclusion

Tout en reconnaissant les opportunités offertes par l’intelligence artificielle dans les domaines de la santé, de l’éducation ou encore du développement économique, Antonio Guterres a plaidé pour une gouvernance reposant sur quatre piliers à savoir la sécurité, le respect des droits humains, la transparence et le renforcement des capacités des pays en développement.

Dans cette dynamique, il a annoncé son intention de soumettre aux États membres un Engagement pour la sécurité des enfants face à l’intelligence artificielle. Ce texte prévoit notamment des tests de sécurité avant le déploiement de systèmes d’IA destinés aux enfants, l’interdiction de générer des images sexuelles impliquant des mineurs ainsi que l’orientation systématique des enfants en détresse vers une assistance humaine.

Le secrétaire général de l’ONU entend également proposer la création d’un Fonds mondial pour l’intelligence artificielle afin d’accompagner les pays en développement dans le renforcement de leurs capacités technologiques.« Nous ne pouvons pas laisser la fracture numérique se transformer en fracture de l’intelligence artificielle », a-t-il déclaré.

Un appel à une IA responsable

Antonio Guterres a, par ailleurs, exhorté les grandes entreprises du numérique à publier l’empreinte environnementale de leurs systèmes d’intelligence artificielle et à alimenter leurs centres de données exclusivement avec des énergies renouvelables d’ici 2030.

Il a également réitéré son opposition au développement des systèmes d’armes létales autonomes, estimant que des machines ne devraient jamais pouvoir décider seules de donner la mort.

Le Dialogue mondial sur la gouvernance de l’IA, organisé les 6 et 7 juillet à Genève, sera suivi du sommet « AI for Good », consacré aux applications de l’intelligence artificielle au service du développement.