105e anniversaire du Parti communiste chinois : 8 ans de coopération renforcée avec le Burkina Faso

Ce mardi 7 juillet 2026, l’Ambassade de la République populaire de Chine au Burkina Faso a organisé un colloque pour marquer le 105e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois (PCC). Cette rencontre, qui a rassemblé des officiels, des responsables d’associations, des professionnels des médias et des partenaires de la coopération, a permis d’échanger sur les modèles de gouvernance et le renforcement des liens entre les deux nations.

Le thème central de la journée, « Un siècle de parcours, la gouvernance de Chine en partage », a permis à l’Ambassadeur, ZHAO Deyong, de dresser un bilan des réalisations chinoises depuis 1921.

Le diplomate a mis en avant cinq axes stratégiques qui, selon lui, expliquent le développement de la Chine : l’indépendance dans la voie de développement, la priorité accordée au bien-être des populations, l’ouverture internationale, la planification à long terme et la réforme continue des institutions.

« La Chine est disposée à renforcer les échanges avec le Burkina Faso sur les philosophies de gouvernance pour améliorer ensemble la modernisation des systèmes, au service du bien-être des deux peuples », a déclaré ZHAO Deyong.

Au-delà des aspects théoriques, le colloque a été l’occasion pour de nombreux invités de témoigner de la vitalité de l’amitié sino-burkinabè. Des responsables d’associations et des journalistes, ayant pour beaucoup étudié ou séjourné en Chine, ont partagé leurs expériences. Pour ces acteurs de la société civile, ce rendez-vous était une opportunité de souligner l’impact concret de la coopération sur le terrain, notamment dans les secteurs de la santé et des infrastructures.

Karim Korgo, Directeur de Cabinet du CN-AES, a souligné la qualité des relations bilatérales tout en insistant sur les besoins actuels du pays. « Les relations sont bonnes entre les deux États. Il est impératif que nos autorités et les autorités chinoises regardent encore un peu plus vers la résolution de notre crise sécuritaire, c’est très important pour nous », a-t-il indiqué.

De son côté, Karim Deme, président du point focal Chine-Burkina, a rappelé le rôle historique de la société civile dans le rétablissement des relations diplomatiques en 2018. Il a salué l’accroissement rapide des échanges économiques, affirmant sa confiance dans le partenariat entre les deux pays pour les années à venir.

La cérémonie, qui s’est tenue dans l’enceinte de l’Ambassade, avait débuté par une exposition de photographies retraçant le parcours historique du Parti communiste chinois.

Cet événement fut également l’occasion de célébrer le huitième anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Burkina Faso, une étape décisive franchie en 2018 qui a ouvert une nouvelle ère de coopération mutuellement bénéfique entre les deux États.

Akim KY

Burkina 24