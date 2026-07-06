Burkina Faso : La Douane saisit près de 50 000 tôles dissimulées dans des cargaisons de plâtre

Les agents de la Brigade mobile des douanes de Ouagadougou ont saisi, dans la nuit du 2 juillet 2026, six camions remplis de plâtre et de Lotus, dans lesquels étaient dissimulées 49 900 tôles non déclarées à la douane. La présentation de cette importante saisie est intervenue ce lundi 6 juillet 2026 à Ouagadougou.

Selon les services douaniers, des individus mal intentionnés avaient minutieusement mis en place un stratagème consistant à cacher des milliers de tôles dans des camions en provenance du Ghana, officiellement déclarés comme transportant des sacs de plâtre et des cartons de Lotus. Après avoir échappé à un premier contrôle, leur cargaison a finalement été découverte lors d’un second contrôle. Les fraudeurs sont ainsi tombés dans les filets de la douane.

«Le mode opératoire qui a été utilisé a consisté à dissimuler sous des sacs de plâtre, des colis de tôle. Lorsque les six camions sont arrivés devant les services, ils ont fait l’inspection et ils ont découvert que sous les plâtres en réalité des colis de tôle.

Au dénombrement, nous avons trouvé 55 colis de tôle, chaque colis contenant 900 tôles soit un total de 49900 tôles qui étaient dissimulées et qui allaient échapper aux droits de taxe», a rapporté l’inspecteur des douanes Matthieu Bayala, chef de la Brigade mobile des douanes de Ouagadougou.

Les douaniers ont également dénombré 6 300 sacs de plâtre et 60 cartons de Lotus. «Ça c’était déclaré (à la douane, ndlr). La valeur totale est à 123 750 000 FCFA. Ce sont les tôles qui n’étaient pas déclarés», a-t-il informé.

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Le directeur général des douanes, Dr Yves Kafando, a salué la vigilance des agents qui ne se sont pas laissé tromper par cette tentative de fraude. «Ils se sont donc donnés le droit croyant pouvoir contourner la vigilance des services. Je tiens vraiment à les féliciter. Parce c’est une pratique inédite. Ils se sont présentés dans le bureau à la frontière, ils ont accompli les formalités, ils ont déclaré la marchandise : les plâtres.

Malheureusement, c’est une catégorie de marchandises qui payent des droits réduits comparativement aux feuilles de tôle que nous voyons ici, raison pour laquelle ils ont aménagé cette cachette avec les plâtres pour pour contourner la vigilance des services», a-t-il expliqué.

Pour le directeur général des douanes, les auteurs de cette fraude sont de véritables professionnels de ces pratiques illicites. «Nous avons toujours dit que la fraude ne doit pas prospérer sur l’ensemble de notre territoire.

Quel que soit le mode opératoire, quel que soit le moyen, quelle que soit l’ingéniosité qu’ils (les fraudeurs) vont mettre en place, je pense que nous sommes à mesure de répondre présents face à cette situation. Nous avons également les moyens de démanteler ces réseaux et nous allons y aller. Ils ont trompé la vigilance des services au premier contrôle mais second contrôle, ils n’ont pas pu échapper», a-t-il indiqué.

Selon Dr Kafando, si les auteurs de cette fraude s’étaient acquittés des droits de douane conformément à la réglementation, l’État aurait dû percevoir 60 millions de FCFA de recettes pour les six camions.

«Malheureusement, avec cette mauvaise idée tendant donc à brader les efforts économiques de développement de notre pays, ils ont payé 1 million par camion soit 6 millions de FCFA sur 60 millions. Vous voyez un peu le manque à gagner. Cela était vraiment des profits qui allaient être reversés qu’ils allaient se distribuer, tout cela dans le cap de pouvoir saper les efforts de mobilisation des recettes», a-t-il ajouté.

Le directeur général des douanes a également indiqué que l’ensemble des marchandises fera l’objet d’une procédure de confiscation avant d’être cédé à Faso Yaar.

«Nous allons adresser des requêtes de confiscation auprès des autorités compétentes et à la suite des ordonnances de confiscation, nous allons les vendre. Nous allons prendre attache avec Faso Yaar pour que les plâtres soient vendus à l’ensemble des populations à des prix raisonnables», a-t-il dit.

Les auteurs de cette fraude ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Ils ont demandé pardon et présenté leurs excuses à la Nation.

W.S

Burkina 24