« Le passé est un chemin d’or » : Le premier ouvrage de Patrice Yacouba Tapsoba dédicacé

L’écrivain et entrepreneur Patrice Yacouba Tapsoba a procédé, le samedi 4 juillet 2026, à la dédicace de son tout premier ouvrage intitulé « Le passé est un chemin d’or ». À travers cette œuvre autobiographique et inspirante, l’auteur partage plus de trois décennies d’expériences, de défis et de leçons de vie, avec pour ambition d’encourager chacun à faire de son passé un levier de réussite.

Prenant la parole devant les invités, Patrice Yacouba Tapsoba a expliqué que la principale motivation ayant conduit à l’écriture de ce livre est la conviction que l’avenir se construit à partir des enseignements du passé.

« Pour mieux avancer, il faut savoir regarder en arrière afin d’identifier ce qui n’a pas fonctionné, corriger ses erreurs et mieux organiser sa vie », a-t-il déclaré.

L’auteur a confié également que son déclic est né après avoir participé à une formation animée par le coach Simon Ouédraogo. Cette expérience a profondément changé sa manière de voir la vie et l’a poussé à raconter son propre parcours. Selon lui, chaque être humain devrait laisser une trace positive de son passage sur terre.

L’ouvrage retrace le parcours d’un homme parti de presque rien. Originaire d’un milieu modeste, Patrice Yacouba Tapsoba arrive à Ouagadougou comme jeune saisonnier. Avec l’appui de sa tante, il obtient son premier emploi consistant à vendre de l’eau potable à vélo dans plusieurs quartiers de la capitale. De vendeur ambulant à entrepreneur accompli

Au fil des années, plusieurs rencontres influencent positivement son destin. L’auteur y défend des valeurs telles que le travail, la discipline, la foi, l’humilité, les bonnes rencontres et la persévérance comme fondements d’une réussite durable.

Disponible au prix de 15 000 FCFA, « Le passé est un chemin d’or » s’adresse à tous ceux qui souhaitent puiser dans leur histoire personnelle la force de construire un avenir meilleur.

À travers cette première publication, Patrice Yacouba Tapsoba signe un témoignage inspirant qui rappelle que les plus grandes réussites naissent souvent des épreuves les plus difficiles.