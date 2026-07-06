Coupe du monde 2026 : La FIFA annule le carton rouge de Balogun, Donald Trump remercie Gianni Infantino

La Coupe du monde 2026 est secouée par une vive controverse. À la veille de la huitième de finale entre les États-Unis et la Belgique, la FIFA a décidé de lever la suspension de l’attaquant américain Folarin Balogun, initialement exclu lors du match face à la Bosnie-Herzégovine. Une décision qui intervient après une intervention présumée du président américain Donald Trump auprès du président de la FIFA, Gianni Infantino, rapporte La Presse Ca.

Selon plusieurs sources, Donald Trump aurait contacté Gianni Infantino afin de demander un réexamen de la sanction infligée à l’attaquant américain. Quelques jours plus tard, la commission de discipline de la FIFA a annoncé que la suspension automatique d’un match était transformée en une suspension avec sursis assortie d’une période probatoire d’un an.

Cette décision permet à Folarin Balogun de participer au huitième de finale contre la Belgique, prévu à Seattle. Sur son réseau Truth Social, Donald Trump s’est félicité de cette issue « Merci à la FIFA d’avoir fait ce qu’il fallait et d’avoir réparé une grande injustice ! »

Cette décision a immédiatement provoqué une vague d’indignation dans le monde du football.

La Fédération belge de football a exprimé sa « stupéfaction », rappelant que le règlement disciplinaire de la FIFA prévoit qu’un carton rouge entraîne automatiquement une suspension pour le match suivant. Elle indique examiner les recours possibles.

Le sélectionneur belge, Rudi Garcia, a ironisé en conférence de presse : « Je ne savais pas que le 5 juillet correspondait au 1er avril à la FIFA. »

Le gardien Thibaut Courtois a, pour sa part, dénoncé « un précédent dangereux », tandis que plusieurs responsables politiques belges ont critiqué une décision susceptible, selon eux, de porter atteinte à la crédibilité de la compétition.

À l’inverse, le sélectionneur des États-Unis, Mauricio Pochettino, a estimé que la décision était justifiée, affirmant que son joueur n’aurait jamais dû être expulsé.

L’exclusion de Balogun faisait suite à un contact avec le défenseur bosnien Tarik Muharemovic lors du seizième de finale. Avant la révision de sa sanction, l’attaquant avait déclaré accepter la décision arbitrale.

Cette affaire constitue l’une des plus importantes polémiques de la Coupe du monde 2026 et relance le débat sur l’indépendance des instances sportives face aux pressions politiques. Elle intervient alors que Donald Trump est attendu aux côtés de Gianni Infantino pour remettre le trophée au vainqueur de la finale prévue le 19 juillet.