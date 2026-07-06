« Buud-Maasom » : Le scénario est officiellement remis aux autorités du Kouritenga

Le samedi 4 juillet 2026, le Secrétaire général de la province du Kouritenga a officiellement reçu le scénario au nom du Haut-Commissaire, marquant ainsi l’adhésion de l’administration locale au projet.

Cette démarche s’est poursuivie le dimanche 5 juillet au matin, lorsque l’équipe de Sentinelle Production, conduite par le coordinateur artistique Guy Désiré Yaméogo, a été reçue au palais du Naaba de Koupéla pour remettre une copie du document au chef coutumier, en quête de sa bénédiction.

Avec la finalisation de l’écriture, le projet se tourne désormais vers les étapes opérationnelles. Guy Désiré Yaméogo a précisé la feuille de route à venir. « Nous entrons, dès le mois de septembre, dans la finalisation des financements. Novembre et décembre vont être consacrés au repérage, au casting », a-t-il indiqué.

La série, qui comptera 26 épisodes de 26 minutes, se veut une œuvre d’envergure avec une distribution importante. « Cette série, c’est 15 personnages centraux, 35 personnages secondaires et 500 figurants. L’équipe technique sera composée d’environ 40 personnes et nous espérons les réunir ici pendant trois mois pour le tournage », a fait savoir Guy Désiré Yaméogo .

Le coordinateur artistique a d’ailleurs réitéré l’ambition du projet. « L’objectif, c’est de faire un lancement et la diffusion de cette série à la rentrée d’octobre 2027. Le scénario est prêt, le moteur est prêt à tourner », a-t-il dit.

« Buud-Maasom » se distingue par sa volonté de filmer les réalités rurales du Kouritenga, en utilisant le mooré comme langue originale. Ce choix vise à offrir une représentation fidèle du patrimoine burkinabè, tout en traitant des thématiques sociales actuelles, telles que la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs ou la préservation des terres.

Soutenu par des institutions telles que le Ministère de la Communication, le Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT) et la Coopération Suisse, le projet mise sur une approche collaborative associant professionnels confirmés et jeunes étudiants en cinéma.

Avec cette remise officielle des scénarios, Sentinelle Production confirme son engagement à transformer cette chronique sociale en une œuvre audiovisuelle de référence, prête à porter les valeurs du terroir burkinabè sur les écrans locaux et internationaux.

Akim KY

Burkina 24