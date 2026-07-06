« Buud-Maasom » : Le scénario est officiellement remis aux autorités du Kouritenga

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 7 heures
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Le projet de série télévisée « Buud-Maasom » (« L’héritage familial ancestral »), porté par Sentinelle Production, a connu un tournant les 4 et 5 juillet 2026. Après la conclusion de l’écriture et de l’incubation, les scénarios de la première saison ont été remis aux autorités provinciales et coutumières de la province du Kouritenga, en vue de la préparation de la réalisation et du tournage.

Le samedi 4 juillet 2026, le Secrétaire général de la province du Kouritenga a officiellement reçu le scénario au nom du Haut-Commissaire, marquant ainsi l’adhésion de l’administration locale au projet.

Le Secrétaire général de la province du Kouritenga reçoit le scénario de la série « Buud-Maasom » le samedi 4 juillet 2026
Le Secrétaire général de la province du Kouritenga reçoit le scénario de la série « Buud-Maasom » le samedi 4 juillet 2026

Cette démarche s’est poursuivie le dimanche 5 juillet au matin, lorsque l’équipe de Sentinelle Production, conduite par le coordinateur artistique Guy Désiré Yaméogo, a été reçue au palais du Naaba de Koupéla pour remettre une copie du document au chef coutumier, en quête de sa bénédiction.

L’équipe de Sentinelle Production, accompagnée de Guy Désiré Yaméogo, au palais du Naaba de Koupéla pour la remise officielle du scénario
L’équipe de Sentinelle Production, accompagnée de Guy Désiré Yaméogo, au palais du Naaba de Koupéla pour la remise officielle du scénario

Avec la finalisation de l’écriture, le projet se tourne désormais vers les étapes opérationnelles. Guy Désiré Yaméogo a précisé la feuille de route à venir. « Nous entrons, dès le mois de septembre, dans la finalisation des financements. Novembre et décembre vont être consacrés au repérage, au casting », a-t-il indiqué.

La série, qui comptera 26 épisodes de 26 minutes, se veut une œuvre d’envergure avec une distribution importante. « Cette série, c’est 15 personnages centraux, 35 personnages secondaires et 500 figurants. L’équipe technique sera composée d’environ 40 personnes et nous espérons les réunir ici pendant trois mois pour le tournage », a fait savoir Guy Désiré Yaméogo .

Guy Désiré Yaméogo, coordinateur artistique, présentant les prochaines étapes de la production à Koupéla
Guy Désiré Yaméogo remettant officiellement le scénario de « Buud-Maasom » à Sa Majesté le Naaba de Koupéla, le dimanche 5 juillet 2026.

Le coordinateur artistique a d’ailleurs réitéré l’ambition du projet. « L’objectif, c’est de faire un lancement et la diffusion de cette série à la rentrée d’octobre 2027.  Le scénario est prêt, le moteur est prêt à tourner », a-t-il dit.

« Buud-Maasom » se distingue par sa volonté de filmer les réalités rurales du Kouritenga, en utilisant le mooré comme langue originale. Ce choix vise à offrir une représentation fidèle du patrimoine burkinabè, tout en traitant des thématiques sociales actuelles, telles que la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs ou la préservation des terres.

Guy Désiré Yaméogo remettant officiellement le scénario de « Buud-Maasom » à Sa Majesté le Naaba de Koupéla, le dimanche 5 juillet 2026.
Guy Désiré Yaméogo remettant officiellement le scénario de « Buud-Maasom » à Sa Majesté le Naaba de Koupéla, le dimanche 5 juillet 2026.

Soutenu par des institutions telles que le Ministère de la Communication, le Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT) et la Coopération Suisse, le projet mise sur une approche collaborative associant professionnels confirmés et jeunes étudiants en cinéma.

Le document contenant le scénario de la série « Buud-Maasom »
Le document contenant le scénario de la série « Buud-Maasom »

Avec cette remise officielle des scénarios, Sentinelle Production confirme son engagement à transformer cette chronique sociale en une œuvre audiovisuelle de référence, prête à porter les valeurs du terroir burkinabè sur les écrans locaux et internationaux.

A lire également⇒Écriture et Incubation : Comment « Buud-Maasom » veut révolutionner la série burkinabè

Akim KY

Burkina 24

 
     
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