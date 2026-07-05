FESTI-KIDS 2026 : Les enfants au cœur de la transmission des valeurs africaines

La 5ᵉ édition de FESTI-KIDS a officiellement ouvert ses portes ce samedi 4 juillet 2026 à Ouagadougou. Pendant deux jours, des enfants venus du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad prennent part à un programme riche en activités culturelles, éducatives et artistiques, placé sous le thème « Les enfants : l’avenir d’une nation et les garants de l’identité africaine ». L’événement est organisé sous le patronage du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme.

Conçu « par les enfants et pour les enfants », FESTI-KIDS se veut un cadre d’apprentissage, de découverte et d’épanouissement. Pour la promotrice du festival, Sonia Segda/Zongo, l’objectif est d’offrir aux plus jeunes un espace propice au développement de leur créativité, de leur curiosité et de leur confiance en eux.

« J’invite les enfants à profiter pleinement du festival. Je vous encourage à apprendre, créer, jouer, poser des questions et rêver grand », a-t-elle déclaré, les qualifiant de « bâtisseurs du Burkina Faso, de l’Afrique et du monde de demain ».

Elle a également rassuré les parents sur la mise en place d’un environnement sécurisé, éducatif et enrichissant tout au long de l’événement.

Représentant la communauté malienne, pays invité d’honneur de cette édition, Sidi Sidibé a salué l’initiative et rappelé l’importance de l’enfant dans le développement des sociétés. « L’enfant est l’essence qui permet au moteur de tourner », a-t-il affirmé.

Au programme de cette cinquième édition figurent des ateliers éducatifs, des activités numériques, des spectacles, des expositions et des rencontres. Une attention particulière est accordée à la valorisation du patrimoine culturel des quatre pays représentés.

Représentant le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Marguerite Douanio/Sou, a souligné l’importance de cette édition dans un contexte marqué par les défis liés à l’identité culturelle, à la cohésion sociale et à la paix.

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« En mettant à l’honneur les cultures du Burkina Faso ainsi que celles du Mali, du Niger et du Tchad, le FESTI-KIDS nous rappelle que notre richesse réside dans notre patrimoine commun, nos traditions, nos langues, nos arts et les valeurs de solidarité qui unissent nos peuples », a-t-elle indiqué.

Elle a ajouté que la transmission des valeurs culturelles constitue un enjeu majeur pour les générations futures. « Transmettre notre culture aux plus jeunes, c’est préserver notre identité et préparer un avenir où les enfants seront fiers de leurs racines tout en restant ouverts sur le monde », a-t-elle souligné.

Elle a estimé que la culture représente également un puissant levier d’intégration africaine et de promotion du vivre-ensemble. Au-delà des activités culturelles et éducatives, les organisateurs ont lancé, à l’occasion de cette édition, une collecte de fonds au profit des enfants en situation de handicap accompagnés par l’ONG CREDO.

À travers FESTI-KIDS 2026, les promoteurs réaffirment leur volonté d’accompagner les familles dans l’éducation des enfants et de promouvoir les valeurs citoyennes, culturelles et de solidarité indispensables à l’émergence d’une jeunesse responsable et fière de son identité africaine.

Bassirou BANDÉ

Burkina 24