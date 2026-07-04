Clôture de la SECO 2026 : Un premier bilan jugé satisfaisant et le « Prix Faso Vert » lancé

Après une semaine d’activités consacrées à la protection de l’environnement et à la promotion de l’écocitoyenneté, la Semaine de l’environnement et de l’écocitoyenneté (SECO) 2026 a refermé ses portes, ce samedi 4 juillet à Ouagadougou. Cette première édition, lancée le 27 juin dernier, s’est achevée sur une note de satisfaction pour les organisateurs.

Organisée conjointement avec les Journées à faible émission de carbone, la Semaine nationale de la salubrité ainsi que la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, la SECO se veut un cadre fédérateur des énergies en faveur de la préservation de l’environnement.

Placée sous le thème « L’action climatique et la nécessité de repenser nos systèmes économiques pour un avenir durable », cette initiative a mobilisé les acteurs publics, les collectivités, les organisations de la société civile et les citoyens autour d’actions concrètes.

Durant sept jours, plusieurs activités ont rythmé l’événement, notamment des campagnes de sensibilisation, des opérations de salubrité, des plantations d’arbres et des actions de mobilisation citoyenne. Autant d’initiatives destinées à rappeler que la protection de l’environnement est une responsabilité collective.

Pour le directeur général de l’Environnement et du Cadre de vie, Abdoulaye Bazié, cette première édition a atteint ses objectifs. « Nous sommes satisfaits des activités qui ont été réalisées pendant la SECO. Nous avons notamment lancé une initiative qui va nous permettre de réduire l’utilisation des plastiques dans le secteur de l’agroalimentaire », s’est-il réjoui.

Présidant la cérémonie de clôture au nom du ministre chargé de l’Agriculture et de l’Eau, le ministre délégué, Dr Amadou Dicko, a rappelé que la SECO a pour vocation « d’incarner l’écocitoyenneté au quotidien, de sensibiliser les communautés et de porter la voix des citoyens auprès des institutions ».

Selon lui, la clôture de cette semaine ne marque pas la fin des engagements, mais « le début d’une veille permanente » en faveur de l’environnement.

Dans cette dynamique, les autorités ont officiellement lancé le concours « Prix Faso Vert », une distinction destinée à récompenser les initiatives exemplaires intégrant la protection de l’environnement, l’agriculture durable et les pratiques d’élevage écoresponsables.

La cérémonie a également été marquée par le lancement des travaux d’aménagement paysager des échangeurs de Ouaga 2000 et de Kossodo. « Les échangeurs sont réalisés, mais ils doivent être accompagnés d’un aménagement paysager afin d’allier le bitume au végétal », a expliqué Abdoulaye Bazié.

Au terme de cette première édition, les organisateurs affichent leur ambition d’inscrire durablement la SECO dans le calendrier national comme un rendez-vous annuel de mobilisation citoyenne pour un Burkina Faso plus vert et plus résilient.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24