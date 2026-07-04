Burkina Faso – Maroc : Une recherche doctorale jette un pont entre deux littératures de jeunesse

La construction de l’identité culturelle dans les productions littéraires du Burkina Faso et du Maroc était au cœur d’une soutenance de thèse de doctorat à l’Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou. Le doctorant Romuald Somé a brillamment défendu, le vendredi 3 juillet 2026, ses travaux de recherche en littérature africaine consacrés à « La construction de l’identité culturelle dans les romans d’enfance et de jeunesse au Burkina Faso et au Maroc ». À l’issue de la soutenance, le jury lui a décerné la mention Très honorable.

Présentée devant un jury international composé de six membres, cette recherche en littérature africaine propose une analyse comparative des productions littéraires destinées aux enfants et aux adolescents dans deux espaces culturels distincts à savoir le Burkina Faso et le Maroc.

L’objectif principal de cette étude était de mettre en lumière les mécanismes de construction de l’identité culturelle à travers les romans de jeunesse, tout en identifiant les ressemblances et les différences entre les deux traditions littéraires.

« Nous sommes partis d’un corpus de romans de jeunesse, c’est-à-dire des romans adressés à la fois aux enfants et aux adolescents. Il s’agit pour nous d’examiner la question de l’identité culturelle, autrement dit comment l’enfant est socialisé et comment cette socialisation se construit », a expliqué Romuald Somé.

Selon le doctorant, ses recherches mettent en évidence une hybridité culturelle qui façonne les jeunes lecteurs. « Nos travaux montrent qu’il existe une hybridité culturelle qui peut faire de l’enfant un être influencé par plusieurs univers culturels, au point de créer parfois une certaine confusion face à la multiplicité des références auxquelles il est confronté », a-t-il précisé.

Le directeur de la thèse, le professeur Alain Joseph Sissao, directeur de recherche en littérature africaine, a salué l’originalité de ce travail qu’il considère comme une première dans ce domaine.

« L’étude met notamment en évidence l’utilisation de l’oralité, à travers les proverbes et les contes intégrés à la diégèse romanesque des littératures de jeunesse du Maroc et du Burkina Faso. C’est la première thèse qui établit un véritable pont entre les littératures de jeunesse marocaine et burkinabè », a-t-il souligné.

Réunis dans un document de 375 pages, les résultats de cette recherche ont été jugés d’une grande qualité scientifique par le jury. Le président du jury, le professeur Salaka Sanou, a estimé que les travaux répondaient aux exigences académiques attendues pour un doctorat.

À l’issue de la soutenance, Romuald Somé a été proclamé docteur en études littéraires africaines et francophones, avec la mention Très honorable.