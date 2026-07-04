UMOA : Médicaments vétérinaires, fonds de stabilité financière et nouveaux partenariats au cœur des réformes

La deuxième session ordinaire du Conseil des ministres de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) au titre de l’année 2026 s’est achevée le vendredi 3 juillet à Ouagadougou sur un appel à accélérer la mise en œuvre des réformes adoptées.

Présidant les travaux, le ministre de l’Économie et des Finances, Dr Aboubakar Nacanabo, également président du Conseil des ministres de l’UMOA, a invité les États membres à transformer les décisions communautaires en résultats concrets au bénéfice des populations.

« Au-delà des textes adoptés, nous avons une nouvelle fois démontré notre capacité à dialoguer, à décider et à agir ensemble », a-t-il déclaré, saluant une session qu’il a qualifiée de « dense, exigeante, mais surtout utile ».

Dr Aboubakar Nacanabo a rappelé que les défis liés aux tensions géopolitiques, aux difficultés de financement et aux effets du changement climatique imposent une réponse collective.

« Notre force réside dans notre capacité à anticiper ensemble, à coordonner nos politiques et, surtout, à transformer nos décisions communautaires en résultats concrets pour nos populations », a-t-il affirmé.

Au cours de cette session, les ministres ont examiné le rapport sur la surveillance multilatérale de juin 2026 et adopté les orientations de politique économique des États membres pour l’année 2027.

Selon le président du Conseil, ces orientations constituent une feuille de route destinée à préserver les équilibres macroéconomiques, renforcer la résilience des économies de l’Union et soutenir une croissance plus forte et plus souveraine.

Des réformes pour le secteur vétérinaire

Parmi les principales décisions figure également l’adoption du règlement communautaire relatif à l’autorisation de mise sur le marché et à la surveillance des médicaments vétérinaires, ainsi que la création d’un Comité régional du médicament vétérinaire.

Ces mesures visent à améliorer la protection du cheptel, renforcer la sécurité sanitaire, préserver la santé publique et accroître la compétitivité des filières d’élevage au sein de l’espace communautaire.

Sur le plan financier, le Conseil a adopté le budget 2026 de l’Autorité des marchés financiers de l’UMOA, procédé au renouvellement de plusieurs mandats et nommé de nouveaux membres de son collège.

Les ministres ont également validé de nouveaux partenariats conclus par la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) avec la Société financière internationale (IFC), PROPARCO et Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Ces accords doivent permettre de renforcer les capacités de mobilisation des ressources financières de l’institution régionale.

Autre décision majeure à savoir l’opérationnalisation du Fonds de stabilité financière de l’Union monétaire ouest-africaine, présenté comme un instrument destiné à prévenir les crises et à consolider la stabilité financière régionale.

« Dans le domaine financier comme ailleurs, prévenir coûte toujours moins cher que réparer », a souligné Dr Aboubakar Nacanabo.

En clôturant les travaux, le président du Conseil des ministres de l’UMOA a insisté sur la nécessité de passer de l’adoption des textes à leur application effective.

« Adopter des textes est nécessaire. Mais les appliquer est décisif. Prendre des décisions est important. Mais obtenir des résultats est indispensable », a-t-il insisté, appelant les États membres à renforcer le suivi, la célérité d’exécution et la redevabilité.

Réaffirmant sa vision d’une Union plus intégrée et plus souveraine, Dr Aboubakar Nacanabo a plaidé pour une UMOA capable de maîtriser son destin économique.

« L’UMOA ne doit pas seulement être un espace que nous partageons. Elle doit être une puissance économique que nous construisons. Elle ne doit pas seulement gérer le présent. Elle doit préparer l’avenir. Elle ne doit pas seulement résister aux crises. Elle doit devenir maîtresse de son destin », a-t-il déclaré.

Avant de lever la séance, il a lancé un ultime appel à l’unité entre les États membres. « Notre intégration est notre force. Notre solidarité est notre bouclier. Notre unité est notre avenir », a conclu le président du Conseil des ministres de l’UMOA.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24