OTAN : Donald Trump juge le soutien américain « ridicule » et dénonce une relation « unilatérale »

À quelques jours du sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord prévu les 7 et 8 juillet 2026 à Ankara, le président américain Donald Trump a vivement critiqué l’Alliance atlantique. Dans un message publié sur son réseau Truth Social, il a estimé qu’il était « ridicule » que les États-Unis continuent d’assumer une part aussi importante de l’effort de défense au sein de l’organisation, dénonçant une relation qu’il juge « non réciproque », rapporte La Presse Ca.

Donald Trump reproche aux alliés européens de ne pas partager équitablement les responsabilités militaires et financières de l’Alliance. « Ils n’étaient pas là pour nous ! », a-t-il écrit sur Truth Social, accompagnant son message d’un graphique mettant en avant l’ampleur des dépenses militaires américaines par rapport à celles des autres pays membres.

Le président américain lie également cette critique au refus de plusieurs alliés européens de soutenir les opérations militaires américaines menées contre l’Iran plus tôt cette année. Depuis, Washington a engagé une réduction progressive de certains de ses engagements militaires en Europe et demande aux États européens d’assumer davantage leur propre défense.

Malgré l’engagement pris par les 32 membres de l’OTAN de porter leurs dépenses de sécurité à 5 % du PIB d’ici 2035, Donald Trump estime que les efforts européens restent insuffisants.

Cette question du partage du fardeau sera l’un des principaux sujets du sommet d’Ankara, où les dirigeants doivent également réaffirmer leur engagement envers le principe de défense collective inscrit dans l’article 5 du traité de l’OTAN.

Si Donald Trump multiplie les critiques contre l’Alliance, le projet de déclaration finale du sommet prévoit néanmoins que les 32 États membres, y compris les États-Unis, réaffirment leur « engagement indéfectible » envers la défense collective. Le texte prévoit également la poursuite du soutien militaire à l’Ukraine et rappelle que la Russie demeure une menace durable pour la sécurité euro-atlantique.

Les déclarations du président américain interviennent dans un contexte international marqué par les tensions au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine et les débats persistants sur le partage des responsabilités au sein de l’Alliance atlantique.