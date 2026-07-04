Marché 10 Yaar à Ouaga : La Brigade Laabal sonne la fin de l’anarchie

À Ouagadougou, les abords du marché de 10 Yaar font l’objet d’une mission de sensibilisation musclée menée par la Brigade Laabal pour la libération des voies publiques. Face à une occupation abusive qui compromet la sécurité des citoyens, l’autorité a décidé de passer à l’action.

Le constat sur le terrain est alarmant. Des hangars et des installations commerciales s’étendent désormais jusque sous les lignes de haute tension de la Sonabel (NDLR : La nationale de l’électricité).

Cette situation expose les usagers à des risques majeurs d’incendie, d’électrocution et entrave les interventions techniques d’urgence. En seulement deux mois, pas moins de 45 accidents de la circulation ont été recensés dans cette zone, désormais impraticable même pour les ambulances.

Dans une démarche de sensibilisation, la Brigade a enjoint les commerçants de retirer immédiatement leurs marchandises, tables et étals mobiles du goudron. « Il n’est pas juste que pour du commerce, des voies soient bloquées », martèle un responsable de la Brigade, rappelant que l’intérêt général doit primer sur les intérêts personnels.

Cependant, la phase de dialogue laisse place à un avertissement ferme. Les opérations de la Brigade Laabal vont se poursuivre et s’étendre. Les occupants sont appelés à libérer les lieux sans délai, car la rigueur de la loi s’appliquera lors des prochaines interventions de libération forcée de l’espace public.