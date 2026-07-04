Marché 10 Yaar à Ouaga : La Brigade Laabal sonne la fin de l’anarchie

Noufou KINDO Envoyer un courriel il y a 4 heures
0 Temps de lecture 1 minute

À Ouagadougou, les abords du marché de 10 Yaar font l’objet d’une mission de sensibilisation musclée menée par la Brigade Laabal pour la libération des voies publiques. Face à une occupation abusive qui compromet la sécurité des citoyens, l’autorité a décidé de passer à l’action.

Le constat sur le terrain est alarmant. Des hangars et des installations commerciales s’étendent désormais jusque sous les lignes de haute tension de la Sonabel (NDLR : La nationale de l’électricité).

Cette situation expose les usagers à des risques majeurs d’incendie, d’électrocution et entrave les interventions techniques d’urgence. En seulement deux mois, pas moins de 45 accidents de la circulation ont été recensés dans cette zone, désormais impraticable même pour les ambulances.

Lire aussi👉🏿La Brigade Laabal en croisade contre l’insalubrité urbaine à Ouagadougou  

Dans une démarche de sensibilisation, la Brigade a enjoint les commerçants de retirer immédiatement leurs marchandises, tables et étals mobiles du goudron. « Il n’est pas juste que pour du commerce, des voies soient bloquées », martèle un responsable de la Brigade, rappelant que l’intérêt général doit primer sur les intérêts personnels.

Cependant, la phase de dialogue laisse place à un avertissement ferme. Les opérations de la Brigade Laabal vont se poursuivre et s’étendre. Les occupants sont appelés à libérer les lieux sans délai, car la rigueur de la loi s’appliquera lors des prochaines interventions de libération forcée de l’espace public.

Voir également👉🏿« Alerte Laabal » : La nouvelle application pour signaler les mauvais comportements

 
     
Noufou KINDO Envoyer un courriel il y a 4 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Noufou KINDO

Noufou KINDO

@noufou_kindo s'intéresse aux questions liées au développement inclusif et durable. Il parle Population et Développement.

Articles similaires

Mali : L’armée inflige une lourde défaite aux groupes terroristes et confirme sa montée en puissance

il y a 3 heures

Jeunesse et emploi : Orange Burkina Faso, à travers Orange Digital Center, présente son modèle au ministère

il y a 3 heures

Scandale post-Mondial 2026 : La Fédération sénégalaise de football saisit la justice pour diffamation

il y a 4 heures

Abel Hamed Nikiema s’offre la ceinture WBA Africa et met le cap sur le sommet mondial 

il y a 4 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page