Abel Hamed Nikiema s’offre la ceinture WBA Africa et met le cap sur le sommet mondial

Le Burkina Faso tient son nouveau champion d’Afrique. Au terme de douze rounds d’une haute intensité, le camarade Abel Hamed Nikiema a dominé le Béninois Dossou Faustin Houenou pour s’adjuger la ceinture World Boxing Association (WBA) Africa, le vendredi 3 juillet 2026, au Palais des Sports de Ouaga 2000.

Dès le premier coup de gong, les deux boxeurs, invaincus avant ce rendez-vous, ont imposé un rythme soutenu. Les directs, crochets et uppercuts se sont enchaînés dans un duel où aucun des deux combattants n’a voulu céder du terrain.

Porté par un public entièrement acquis à sa cause, le Burkinabè a progressivement pris l’initiative, multipliant les offensives et cherchant à faire parler sa puissance. Mais Houenou a confirmé sa réputation d’adversaire solide, absorbant les coups sans jamais renoncer.

« Il a résisté jusqu’au bout »

À l’issue du combat, le camarade Abel Hamed Nikiema a reconnu avoir tout tenté pour mettre un terme au combat avant la limite règlementaire.

« J’étais confiant avant le début du combat, mais avec le ring, tout peut arriver », a déclaré le nouveau champion WBA Africa. Le boxeur burkinabè n’a pas tari d’éloges envers son adversaire.

« L’adversaire était très dur, c’est un véritable encaisseur de coups. J’ai essayé par tous les moyens de le stopper avant la limite, mais il a résisté jusqu’au bout. Mais le travail que j’ai abattu m’a permis de prendre le dessus. On ne peut que rendre grâce à Dieu et se remettre au travail. », a affirmé le sergent, qui conserve ainsi son invincibilité.

Le rêve mondial désormais en ligne de mire

Au-delà du trophée continental, cette victoire constitue une étape importante dans la carrière du Burkinabè. Les ceintures africaines de la World Boxing Association (WBA) servent souvent de tremplin vers des combats de plus grande envergure sur la scène internationale. Le champion ne cache d’ailleurs plus ses ambitions. « Ce n’est que la première partie. Notre objectif maintenant, c’est d’aller chercher une ceinture mondiale. Je dédie cette victoire à toute la population burkinabè », a-t-il affirmé.

Présente au bord du ring, la ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, la camarade Annick Pikbougoum, a salué un succès qui, selon elle, dépasse le simple cadre sportif.

« C’est une belle victoire, une fierté qui montre encore aujourd’hui aux yeux du monde que le Burkina Faso reste toujours debout. Tout le monde entier était braqué sur nous et Abel l’a fait de la plus belle des manières. Je suis convaincue qu’il y aura encore beaucoup de ceintures pour le Burkina Faso au regard du potentiel d’athlètes que nous avons. », a-t-elle déclaré.

En remportant la ceinture WBA Africa devant son public, « Le Percuteur » entend désormais franchir un nouveau cap : porter les couleurs du Burkina Faso au sommet de la boxe mondiale.

Namwin-Kièlè Christopher SOMDA (Stagiaire)

Burkina 24