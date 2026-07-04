Mali : L’armée inflige une lourde défaite aux groupes terroristes et confirme sa montée en puissance

Les Forces armées maliennes (FAMa) poursuivent leur montée en puissance sur le terrain. Ce samedi 4 juillet 2026, elles ont repoussé avec succès plusieurs attaques coordonnées menées par des groupes armés terroristes contre différentes positions militaires, infligeant de lourdes pertes aux assaillants.

Selon l’État-Major général des Armées, les attaques visant les positions de Aguel-Hoc, Anéfis, Gao, Sévaré et Kéniéroba ont toutes été mises en échec. Les opérations aéroterrestres conduites par les FAMa, en collaboration avec leur partenaire stratégique Africa Corps, ont permis de reprendre rapidement l’initiative, plaçant l’ensemble des zones concernées sous contrôle.

Le bilan provisoire fait état d’au moins 26 terroristes neutralisés, dont 20 à Sévaré et six à Gao, où un véhicule ennemi a également été détruit. Du côté des forces maliennes, un militaire est tombé et quatre autres ont été blessés avant d’être pris en charge.

À Konna et Somadougou, d’autres groupes terroristes, venus en grand nombre pour lancer de nouvelles offensives, ont été stoppés par une riposte coordonnée des unités terrestres et des vecteurs aériens. Les FAMa indiquent que les pertes humaines et matérielles sont particulièrement importantes dans les rangs ennemis.

Des opérations de ratissage terrestre et aérien sont toujours en cours afin de traquer les éléments en fuite et de consolider les acquis. L’État-Major malien salue le professionnalisme des unités engagées et réaffirme sa détermination à poursuivre sans relâche les opérations de sécurisation des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire national.

Ces nouveaux succès illustrent la capacité grandissante des Forces armées maliennes à anticiper, contenir puis neutraliser les offensives terroristes. Dans un contexte sécuritaire toujours exigeant au Sahel, ils témoignent également d’une armée de plus en plus offensive, coordonnée et résolue à poursuivre la reconquête durable du territoire national.