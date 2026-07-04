Jeunesse et emploi : Orange Burkina Faso, à travers Orange Digital Center, présente son modèle au ministère

Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi explore les possibilités d’une collaboration avec Orange Digital Center. En visite dans les locaux du centre, le jeudi 2 juillet 2026 à Ouagadougou, une délégation conduite par la camarade ministre a découvert les différents programmes destinés à renforcer les compétences des jeunes et à favoriser leur insertion professionnelle.

Former, innover, entreprendre et insérer. Telles sont les missions que Orange Digital Center met en avant à travers ses différents programmes gratuits destinés aux jeunes. C’est pour mieux comprendre ce modèle que la délégation ministérielle s’est rendue dans les locaux du centre.

La visite a conduit les participants dans plusieurs espaces de formation, notamment l’École code qui est un centre technologique qui offre des animations gratuites à la communauté des développeurs et aux jeunes entrepreneurs en codage et soft skils ; à Orange Fab qui est un accélérateur de start-up avec pour but de construire des partenariats commerciaux au niveau national et international et le FabLab Solidaire qui est un atelier de fabrication numérique, pour créer et prototyper avec des équipements numériques. .

Des formations tournées vers l’employabilité

Selon Alimata Touré/Yao, Directrice de la Stratégie, de la Transformation et de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) chez Orange Burkina Faso, Orange Digital Center propose plusieurs formations certifiantes, notamment en réparation de téléphones portables, en maintenance de kits solaires et en intelligence artificielle.

Elle a également cité le programme « For Good Connections », consacré à la sensibilisation des jeunes à un usage responsable du numérique, ainsi qu’« Orange Summer Challenge », une initiative de détection et d’accompagnement des talents. À ce jour, plus de 12 000 jeunes du Burkina Faso bénéficient des formations mises en œuvre par le centre.

Un partenariat en perspective

Pour Abdoulaye Ouattara, directeur de cabinet du ministère, cette visite s’inscrit dans une dynamique de rapprochement entre les deux institutions. « Orange Burkina Faso développe des programmes orientés vers la jeunesse et l’emploi, des domaines qui relèvent également des missions de notre ministère.

Aujourd’hui, les jeunes comprennent que l’avenir passe par la technique et les nouvelles technologies. Avec l’accompagnement du ministère et d’Orange, des opportunités d’emploi durables peuvent être créées », a-t-il déclaré.

À l’issue de la rencontre, les deux parties ont exprimé leur volonté de poursuivre les discussions en vue de formaliser un partenariat. L’objectif affiché est de renforcer les actions en faveur de la formation, de l’innovation et de l’insertion professionnelle des jeunes Burkinabè, dans un contexte où les compétences numériques occupent une place de plus en plus importante sur le marché de l’emploi.