Bobo-Dioulasso : Orange Burkina présente ses solutions innovantes aux entreprises à travers un séminaire B2B

Le jeudi 21 mai 2026, Orange Burkina Faso a organisé un séminaire B2B consacré à la présentation de ses solutions numériques et financières destinées aux entreprises, établissements scolaires et autres structures professionnelles. Cette rencontre a réuni plusieurs acteurs du monde entrepreneurial venus découvrir les innovations développées par Orange Money afin de faciliter la gestion des paiements, des transactions et des services administratifs.

Selon Hyppolyte Kibora, Gestionnaire de compte B2B Orange Money, Orange développe depuis 2012 des solutions adaptées aux besoins des entreprises.

Toutefois, ces services restent insuffisamment connus de nombreuses structures. « Depuis 2012, Orange Money innove dans les solutions B2B offertes aux entreprises. Mais de nos jours, ces solutions restent toujours méconnues du grand public », a-t-il expliqué.

Au cours du séminaire, plusieurs outils ont été présentés aux participants. Parmi eux figurent les solutions de paiement de masse permettant aux entreprises d’effectuer simultanément des paiements de salaires, frais de mission ou vacations à plusieurs employés en un seul clic. Des outils conçus pour simplifier les opérations financières et faire gagner du temps aux entreprises.

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Les solutions marchandes ont également été mises en avant. Elles permettent aux entreprises, commerces et établissements d’encaisser les paiements de leurs clients via Orange Money avec une compensation directe sur leurs comptes bancaires.

L’application KaranGO au cœur des échanges

L’un des temps forts du séminaire a été la présentation de « KaranGO », une application développée par Orange Money au profit des entreprises et établissements scolaires. Cette plateforme permet un meilleur suivi des transactions financières ainsi que de certaines opérations administratives.

Dans le domaine scolaire, l’application facilite notamment la gestion des frais de scolarité, des frais de cantine et des inscriptions des élèves. Elle offre également aux parents la possibilité de suivre plus facilement la situation scolaire de leurs enfants sans avoir à effectuer de déplacements.

Présente à la rencontre, Habibou Sankara Yoni, Secrétaire-Caissière de l’École Nid d’Anges/Belle Ville, secteur 29 de Bobo-Dioulasso, s’est dite satisfaite des échanges et des solutions proposées.

« Nous avons déjà le compte marchand qui permet aux parents de payer la scolarité sans se déplacer. Aujourd’hui, je suis venue découvrir le compte KaranGO », a-t-elle déclaré, soulignant l’intérêt de cette solution pour améliorer le suivi des élèves et renforcer la collaboration avec les parents.

Vers une vulgarisation des solutions digitales

En plus des solutions de gestion et de paiement, Orange Money Burkina Faso a présenté sa solution de paiement en ligne destinée aux plateformes de e-commerce et aux applications mobiles. Cette technologie permet aux clients d’effectuer des paiements rapides et sécurisés à distance.

Pour Habibou Yoni Sankara, ce séminaire B2B, ambitionne de rapprocher davantage les entreprises des outils numériques capables d’améliorer leur efficacité et leur compétitivité. Orange a également annoncé l’organisation prochaine d’autres séminaires dans plusieurs villes du pays afin de poursuivre la vulgarisation de ses différentes solutions digitales.

SLS

Pour Burkina 24