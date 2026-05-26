Communiqué | ATAD Burkina﻿ lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de volaille , aliments de volaille et de matériels d’élevage

ATAD Burkina informe les prestataires qualifiés du lancement d’un avis de demande de prix pour acquisition de volaille , aliments de volaille et de matériels d’élevage pour Appuie à la Récapitalisation de 1000 ménages PDIs et Hôtes dans les communes de Kongoussi et de Boulsa.

Le présent avis entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé « Renforcement de la résilience et de la cohésion sociale des populations affectées par les crises et les effets du changement climatique dans la région du Centre-Nord ».

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