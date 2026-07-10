Du ticket gratté au guidon : La LONAB fait toujours des heureux gagnants

La Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) a officiellement remis, ce vendredi 10 juillet 2026, les clés d’un deux-roues à l’un des grands gagnants de sa Tombola Minute Plus.

La chance a de nouveau souri à un parieur de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB). Ce vendredi matin, Sibiri Soundo, l’heureux gagnant du jeu LONA MOTO, issu de la Tombola Minute Plus, est reparti avec une moto scooter Aerox de la marque Yamaha.

Présent pour l’occasion, Mahamady Dembega, chef de service commercial de l’agence principale de Ouagadougou, a rappelé que ce jeu est conçu pour être à la portée de chaque Burkinabè.

« Pour jouer, il faut se procurer un ticket dans les lieux de vente habituels, gratter la masse opaque et découvrir le lot. Si vous découvrez trois symboles identiques, vous gagnez ce lot. Cela peut être une moto, comme pour le camarade Soundo, ou une somme d’argent », a-t-il expliqué.

Dembega Mahamady a profité de cette tribune pour lancer un appel vibrant aux futurs parieurs : « Tentez votre chance ! Si vous ne jouez pas, vous ne pouvez pas gagner. Pour gagner, il faut d’abord oser. Même si vous perdez une fois, sachez que les bénéfices de la LONAB sont réinvestis pour la nation entière. »

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En remettant les clés, le chef de service commercial n’a pas manqué d’exhorter le vainqueur à la prudence, l’invitant à respecter strictement les règles de la circulation routière et à toujours porter son casque de protection.

Pour le grand gagnant du jour, l’émotion était palpable. Rien ne prédestinait pourtant Sibiri Soundo à repartir au guidon d’un tel engin.

« De base, je ne suis pas un joueur habituel. Mais ce jour-là, c’est la chance qui m’a peut-être attiré. J’ai d’abord acheté deux tickets à 300 F CFA l’unité. L’un était perdant tandis que le deuxième m’a permis d’obtenir un remboursement de 300 F CFA. C’est finalement ce ticket d’échange qui m’a fait gagner la moto », a-t-il révélé.

Pour Sibiri Soundo, cette victoire est une véritable aubaine. « Je suis très heureux, car avec la somme que j’ai misée, il m’était impossible de m’acheter une telle moto sur le marché. J’incite ceux qui hésitent encore à se lancer, car le gain est bien réel » a terminé Sibiri Soundo.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24