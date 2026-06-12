Kaya : Un employé de commerce remporte plus de 31 millions F CFA à la LONAB

La chance a souri à Adama Sawadogo. Cet employé de commerce est devenu millionnaire après avoir remporté la somme de 31 088 000 FCFA à la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB). La remise officielle du chèque est intervenue le jeudi 11 juin 2026,à Kaya, en présence des autorités locales et des responsables de la société nationale de loterie.

Selon les informations communiquées lors de la cérémonie, le gagnant a décroché ce jackpot en misant 16 800 FCFA au jeu du « 4+1 » lors du tirage du 22 mai 2026. Un pari qui lui a permis d’empocher une importante cagnotte et de rejoindre le cercle des grands gagnants de la LONAB.

À l’occasion de la remise du chèque, Mahamady Dembega chef du service commercial de l’Agence provinciale de Ouagadougou, a adressé ses félicitations au bénéficiaire tout en l’exhortant à faire preuve de prudence dans la gestion de cette somme.

« Je lui souhaite de faire bon usage de ce gain. Peut-être qu’il n’a pas encore eu le temps de bien réfléchir. Il faut qu’il prenne le temps nécessaire afin que cet argent lui profite, ainsi qu’à sa famille et à son entourage », a-t-il déclaré.

Même message de responsabilité du côté de Solange Kiema/Minoungou, présidente de la délégation spéciale de la commune de Kaya. Présente à la cérémonie, elle a salué la chance du lauréat et l’a invité à investir judicieusement cette somme.

« Je lui transmets toutes mes vives félicitations et je l’encourage à faire bon usage de cet argent », a-t-elle indiqué.

Elle a également lancé un appel aux autres parieurs à continuer de faire confiance à la LONAB, rappelant que chacun peut espérer connaître un jour la même réussite.

Très ému, le nouveau millionnaire n’a pas caché sa joie. Déclarant manquer de mots pour exprimer son ressenti, Adama Sawadogo a assuré vouloir utiliser ce gain de manière responsable.

« Je suis vraiment content d’avoir obtenu ce lot. Je vais investir dans mon commerce afin de faire fructifier cet argent », a-t-il confié.

Grâce à cette manne financière, le gagnant entend renforcer ses activités commerciales et concrétiser de nouveaux projets, ouvrant ainsi une nouvelle page de sa vie.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24