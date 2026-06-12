Génie électrique : Professionnels, étudiants et chercheurs réunis pour relever les défis énergétiques du Burkina Faso

L’Association burkinabè des professionnels des métiers du génie électrique (ABPMGE) a officiellement lancé, le jeudi 11 juin 2026 à Ouagadougou, la première édition des 72 heures des métiers du génie électrique. Pendant trois jours, professionnels, étudiants, chercheurs, entreprises et centres de formation réfléchiront ensemble aux enjeux du secteur et aux solutions à apporter aux défis énergétiques du Burkina Faso.

À travers cette initiative, l’ABPMGE entend créer un espace de concertation et de partage d’expériences entre les différents acteurs du domaine.

Pour Fabien Nongnogo, secrétaire chargé de la communication et des projets de l’association, il est essentiel de renforcer les échanges afin d’améliorer les pratiques professionnelles et de favoriser l’émergence de solutions adaptées aux réalités nationales.

« Il était important pour nous de nous asseoir ensemble, entreprises, centres de formation et professionnels, afin de réfléchir sur les dynamiques du domaine », a-t-il indiqué.

Durant ces trois jours, plusieurs activités sont au programme, notamment des panels, des ateliers, des conférences et des rencontres entre partenaires du secteur.

Les participants travailleront à identifier des pistes d’actions concrètes susceptibles de contribuer au développement du génie électrique au Burkina Faso.

Les conclusions des échanges seront compilées dans un rapport élaboré avec l’appui du comité scientifique et transmis aux autorités compétentes.

Représentant le ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières, Ange Hubert Sébégo a salué une initiative qui témoigne de la volonté des acteurs du secteur de mutualiser leurs compétences pour accompagner le développement du pays.

Selon lui, le génie électrique constitue aujourd’hui un levier stratégique pour la transformation économique, l’innovation technologique et l’amélioration des conditions de vie des populations.

« Le génie électrique va bien au-delà de la technique », a-t-il affirmé, soulignant son rôle dans la transformation numérique, la compétitivité économique et la souveraineté énergétique du Burkina Faso.

Le représentant du ministère a également insisté sur la nécessité de promouvoir l’entrepreneuriat local et d’accompagner les porteurs de projets capables de développer des solutions innovantes adaptées aux besoins du pays.

Pour lui, la souveraineté énergétique ne repose pas uniquement sur les infrastructures, mais aussi sur la qualité des ressources humaines, la maîtrise des compétences techniques et le développement de technologies locales.

Il a enfin appelé à un renforcement de la collaboration entre l’État, le secteur privé, les universités et les organisations professionnelles afin de construire des solutions durables pour le secteur énergétique.

À travers cette première édition, les organisateurs ambitionnent ainsi de créer un véritable pont entre le monde académique et le monde professionnel, tout en favorisant l’innovation, la formation et l’émergence de nouveaux talents dans les métiers du génie électrique.

Bassirou BANDE

‎Pour Burkina 24