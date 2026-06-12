Programme MOST de l’UNESCO : Le Pr Mamadou Lamine Sanogo passe le témoin à Dr Amado Kaboré

La passation de services entre l’ancien et le nouveau Bureau exécutif du Comité national du Programme « Management des transformations sociales » (MOST) de l’UNESCO au Burkina Faso s’est tenue le jeudi 11 juin 2026 dans les locaux de la Commission nationale burkinabè pour l’UNESCO à Ouagadougou.

Cette cérémonie intervient à la suite de l’élection du nouveau Bureau exécutif du Comité national MOST, le 19 mai 2026 à Ouagadougou.

Représentant le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le secrétaire général de la Commission nationale burkinabè pour l’UNESCO, Dr Vincent Sédogo, a procédé à l’installation officielle de la nouvelle équipe dirigeante.

Il a rappelé que le président sortant, le Pr Mamadou Lamine Sanogo, avait lui-même sollicité son remplacement afin de se consacrer à ses nombreuses responsabilités professionnelles, tout en permettant à une nouvelle équipe de poursuivre les actions engagées au sein du programme.

La cérémonie a ainsi consacré la transmission du flambeau entre deux chercheurs reconnus. Le Dr Amado Kaboré succède au Pr Mamadou Lamine Sanogo à la tête du Comité national MOST.

« Aujourd’hui, l’heure est venue de passer la main. C’est une immense fierté pour moi de transmettre non seulement à un chercheur, mais à un jeune collègue issu de notre propre laboratoire de recherche à l’INSS.

Dr Amado Kaboré, te voir assumer aujourd’hui cette présidence est un symbole d’une relève assurée et d’une continuité scientifique », a déclaré le président sortant.

Prenant la parole après son installation, le nouveau président du Comité national MOST a rendu hommage au travail accompli par ses prédécesseurs avant de présenter sa vision pour les années à venir.

Selon lui, le programme MOST constitue un instrument stratégique permettant de mettre les connaissances produites par les sciences sociales et humaines au service de la prise de décision publique.

« La recherche ne peut plus rester confinée dans les laboratoires et les universités. Elle doit devenir une boussole opérationnelle pour l’action publique et humanitaire », a-t-il affirmé.

Pour atteindre cet objectif, le Dr Amado Kaboré a dévoilé une feuille de route articulée autour de quatre priorités stratégiques.

La première porte sur le renforcement de la visibilité des activités du Comité national MOST au Burkina Faso. La deuxième vise à consolider les liens entre la recherche scientifique et les politiques publiques à travers la création d’espaces permanents de dialogue entre chercheurs et décideurs.

La troisième priorité concerne la promotion de la résilience et de la cohésion sociales. Dans ce cadre, une attention particulière sera accordée aux recherches portant notamment sur l’éducation en situation d’urgence, les questions de genre dans le développement endogène, l’évaluation des politiques publiques et les initiatives contribuant à la stabilisation sociale.

Enfin, le quatrième axe stratégique met l’accent sur l’ouverture et le partenariat. Le nouveau bureau entend renforcer sa collaboration avec la société civile, les réseaux de jeunes chercheurs ainsi que les partenaires nationaux et internationaux afin d’accroître les capacités d’action et de financement du comité.

À travers cette nouvelle dynamique, le Comité national MOST de l’UNESCO ambitionne de renforcer le rôle de la recherche en sciences sociales et humaines dans l’élaboration de réponses adaptées aux défis auxquels le Burkina Faso est confronté.