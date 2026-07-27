Coupe du monde 2026 : Gianni Infantino répond à ses détracteurs et défend le bilan de la FIFA

Une semaine après la finale de la Coupe du monde de soccer masculin 2026, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a pris la parole pour répondre aux nombreuses critiques qui ont accompagné l’organisation du tournoi. Dans un long message publié dimanche 26 juillet 2026 sur ses réseaux sociaux et sur le site officiel de la FIFA, il a dénoncé ceux qu’il accuse de « répandre la haine et de fausses rumeurs », rapporte La Presse Ca.

Dans une déclaration de près de 900 mots, accompagnée d’une publication de 15 pages sur Instagram, le patron de l’instance mondiale du football a dressé un bilan positif de la compétition. Il a estimé que la FIFA avait offert « le plus beau spectacle au monde » et que le tournoi avait été un moment de « joie et de solidarité ».

« Dommage que vous ayez été tellement consumés par la haine et la critique que vous ayez tout manqué », a écrit Gianni Infantino, s’adressant à ceux qui, selon lui, « derrière leurs stylos et leurs feuilles, derrière leurs écrans, répandent la haine et de fausses rumeurs ».

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La FIFA et son président ont été au centre de plusieurs polémiques durant la compétition. Parmi les sujets ayant suscité des critiques figurent le refus d’entrée aux États-Unis pour certains responsables de l’équipe iranienne, un arbitre somalien et plusieurs supporters.

L’organisation a également été interrogée sur l’influence politique supposée du président américain Donald Trump dans le traitement disciplinaire concernant l’attaquant américain Folarin Balogun, ainsi que sur le prix record des billets et l’introduction de pauses publicitaires au milieu des mi-temps des 104 rencontres.

Face à ces critiques, Infantino a défendu l’impact populaire du tournoi. « Chaque ville était bondée de supporters venus des quatre coins du monde », a-t-il déclaré, accusant ses détracteurs d’avoir préféré « semer les graines de la haine » plutôt que d’observer l’engouement autour de la compétition.

Cette nouvelle sortie intervient dans un contexte de relations difficiles entre Gianni Infantino et une partie de la presse internationale. Depuis son arrivée à la tête de la FIFA, il y a onze ans, le dirigeant entretient des rapports souvent conflictuels avec certains médias.

Lors d’une conférence de presse organisée à Mexico avant le début du tournoi, sa première devant un large groupe de journalistes internationaux depuis 2023, il avait déjà appelé ses critiques à « se calmer » et à « se détendre ».

Dans son message, Gianni Infantino a également insisté sur le rôle rassembleur du football, notamment à travers la participation de l’Iran à la compétition malgré les tensions avec les États-Unis.

La sélection iranienne, qui devait initialement établir son camp d’entraînement en Arizona, avait finalement choisi Tijuana, au Mexique, avant son entrée dans le tournoi. Selon Infantino, l’équipe iranienne a pu entrer aux États-Unis « sans incident ni conflit ».

« Alors que vous semiez la haine, nous avons travaillé sans relâche pour unir deux pays en guerre », a-t-il affirmé.

Le président de la FIFA a aussi répondu aux critiques concernant certains supporters privés de visa, notamment le Congolais Michel Nkuka Mboladinga. Il a estimé que les cas individuels mis en avant ne devaient pas occulter les millions de visiteurs ayant obtenu l’autorisation de participer à la fête mondiale du football.

Concernant le cas de Folarin Balogun, expulsé lors d’une rencontre du tournoi, Gianni Infantino a justifié la décision de la FIFA de reporter la suspension du joueur plutôt que de l’appliquer immédiatement.

Selon lui, ce type de décision relève d’une pratique disciplinaire habituelle dans certaines situations. La FIFA n’a toutefois pas encore publié la décision écrite de son juge disciplinaire.

En conclusion de son message, Infantino a invité ses détracteurs à observer l’émotion suscitée par le football plutôt qu’à se concentrer uniquement sur les controverses.

« Prenez un moment pour réfléchir, méditer, prier ou regarder un match de soccer et observer véritablement les visages, les regards, les émotions », a-t-il écrit avant de conclure par une formule adressée à ses supporters : « Avec tout mon amour à tous ».