Communiqué | CEGECI : Une opération spéciale de recouvrement des loyers du 20 juillet au 19 août 2026

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La Directrice Générale du Centre de Gestion des Cités (CEGECI) informe l’ensemble des locataires des cités sous sa gestion qu’une opération spéciale de recouvrement est organisée à l’intention des clients accusant des arriérés de paiement de loyer.

Cette opération se déroulera du lundi 20 juillet au mercredi 19 août 2026 inclus.
Tous les clients concernés sont invités à se présenter aux guichets du CEGECI afin de s’acquitter de leurs arriérés de loyer. À titre exceptionnel, les horaires d’ouverture des guichets sont réaménagés comme suit durant cette période.

Par ailleurs, il est porté à la connaissance des clients que les pénalités de retard seront suspendues durant la période sus indiquée, au profit de ceux qui régulariseront leur situation.

Passé ce délai, une procédure de résiliation de contrat, de retrait du logement et de réattribution à de nouveaux clients sera engagée à l’encontre des contrevenants, conformément aux textes en vigueur.

S’acquitter de son loyer, c’est permettre au CEGECI de réaliser davantage de logements et d’infrastructures au profit du plus grand nombre.

Communiqué

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