Slam : Lacartouch fait résonner « L’Écho des Inapaisés », un opus contre les silences

Le slameur burkinabè Lacartouch a présenté son deuxième album, « L’Écho des Inapaisés », au cours d’une conférence de presse tenue, le samedi 25 juillet 2026 à Ouagadougou. Composée de huit titres, l’œuvre explore les blessures intérieures, la liberté, la résistance, la résilience, l’amour et l’espérance.

Qui parle pour ceux que l’on n’écoute plus ? C’est autour de cette interrogation que San Cheick Hamed Traoré, plus connu sous le nom de Lacartouch, a construit son nouvel album. Avec « L’Écho des Inapaisés », l’auteur et slameur burkinabè entend porter les douleurs contenues, les luttes invisibles et les aspirations de celles et ceux qui continuent d’espérer malgré les épreuves.

« Il y a des personnes qui souffrent en silence, des peuples qui aspirent à la paix, des jeunes qui cherchent leur place et des familles qui rêvent d’un lendemain meilleur. Autant que nous sommes, nous sommes inapaisés de quelque chose », a expliqué l’artiste.

À travers cet album, Lacartouch ne prétend pas parler à la place de ces personnes. Il souhaite plutôt, selon ses mots, « rendre une voix à leur silence, à leur combat et à leur espérance ».

Dans l’album, les morceaux abordent des thématiques diverses, parmi lesquelles la liberté, l’injustice, la maladie, la résistance, la résilience, les combats intérieurs et l’amour. Pour Lacartouch, chaque auditeur devrait pouvoir retrouver une part de son propre vécu dans cette œuvre.

« C’est une immersion dans les profondeurs de l’âme, pour faire ressortir ce que les gens n’arrivent pas à dire. Certaines blessures ne se referment jamais, elles deviennent des cicatrices, des combats ou des œuvres », a-t-il confié.

Avec ce deuxième album, Lacartouch espère aller au-delà d’une simple sortie artistique. Il souhaite voir l’œuvre circuler, susciter des échanges et toucher un public aussi large que possible.

« Mon attente, c’est que le public s’approprie cette œuvre, mais aussi que la presse l’accompagne. Il ne faudrait pas que tout s’arrête à cette dédicace », a-t-il lancé aux hommes et femmes de médias.

« L’Écho des Inapaisés » succède à « Appel à la nation », un premier album de sept titres sortis en autoproduction en 2019. Lacartouch est notamment lauréat du concours « Slam en Live » de la RTB en 2018 et du Slam d’Or organisé dans le cadre du FESPACO en 2019.

L’album numérique « L’Écho des Inapaisés » est proposé au prix de 5 000 FCFA sur le site officiel de Lacartouch. Son recueil de poèmes, « La Touche d’Or », y est également disponible au même prix.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24