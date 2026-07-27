Communiqué | Appel à candidatures pour le recrutement d’étudiants pour la préparation au Diplôme d’Études de Comptabilité et de Gestion Financière (DECOGEF)

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Le Coordonnateur du Centre agréé de Formation à l’Expertise Comptable et Financière du Burkina Faso (CFECF-BF) porte à la connaissance du public (étudiants et professionnels) qu’il est ouvert dans le Centre agréé de Formation à l’Expertise Comptable et Financière du Burkina Faso le de l’ouverture d’une session de recrutement de cinquante (50) étudiants en première année du Diplôme d’Études de Comptabilité et Gestion Financière (DECOGEF) de I’UEMOA. Le diplôme est de niveau licence (BAC+3).

1- Conditions d’admission

Peuvent faire acte de candidature

La formation est ouverte aux titulaires du diplôme de baccalauréat (toutes séries) conformément aux articles 4 ; 5 et 6 du Règlement N 0 03 2020 CM UEMOA instituant le Diplôme d’Études de Comptabilité et Gestion Financière (DECOGEF) commun aux États de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).

2- Admission

Les candidats présélectionnés à l’issue d’un examen de leur dossier seront soumis à un entretien avec le jury de sélection qui retiendra la liste finale des candidats admis.

3- Frais d’inscription et de formation

Les frais d’inscription annuelle s’élèvent à cinquante mille (50 000) Francs CFA Les frais de formation annuels s’élèvent à un million (1 000 000) FCFA payables en trois (03) tranches dont 50 0/0 à l’inscription.

4- Composition du dossier

  • Une demande manuscrite non timbrée, adressée au Président du Conseil Scientifique du Centre
  • Une photocopie certifiée conforme à l’original (par la Mairie ou le Commissariat de police) du diplôme de Bac
  •  Quatre (4) photographies récentes portant au verso votre nom, prénoms  une pièce d’état civil ou tout document permettant d’établir votre filiation
  •  Les relevés de notes des années de seconde à la terminale
  • Une photocopie légalisée du relevé de notes du BAC
  •  Une photocopie de la quittance de paiement des frais de dépôt des dossiers.

5- Dépôt des dossiers de candidatures

    • Dépôt des dossiers de candidatures : du 20 Juillet au 28 Août 2026 ;
    • Présélection : 05 Septembre 2026 ; Entretiens • 12 Septembre 2026 ;
    • Résultats : 19 Septembre 2026 ;
    • Réunion avec l’administration : 03 Octobre 2026 ; Début des cours : 12 Octobre 2026.

Le dépôt des dossiers a lieu du lundi au vendredi, de 8 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes et le samedi de 08 heures à 12 heures au Centre agréé de Formation à l’Expertise Comptable et Financière (sise à l’Université de Technologie et de Management — UTM à Ouaga 2000)

Pour toute autre information complémentaire, contacter le Centre à l’adresse suivante [email protected] ,  tél. : 25 48 37 01

NB : Les frais de dépôt des dossiers s’élèvent à vingt-cinq mille (25 000) francs CFA. Payable auprès de la comptabilité du Centre. La formation est dispensée en présentiel et en cours du jour. La présence aux cours est obligatoire.

 

Recrutement DECOGEF 1 -L1 2026-2027
 
     
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