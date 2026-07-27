Mercato : Yan Diomandé s’engage avec le Real Madrid pour 120 millions d’euros, soit 78,7 milliards de F CFA

Le Real Madrid tient sa nouvelle recrue offensive. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le club espagnol a trouvé un accord avec le RB Leipzig pour le transfert de l’international ivoirien Yan Diomandé. L’opération est estimée à 120 millions d’euros.

Le feuilleton est terminé. Yan Diomandé va bel et bien porter les couleurs du Real Madrid. Selon Fabrizio Romano, le club madrilène a trouvé un accord avec le RB Leipzig pour le transfert de l’ailier ivoirien de 19 ans, pour un montant estimé à 120 millions d’euros, soit environ 78,7 milliards de F CFA.

Révélé sous les couleurs du CD Leganés, Diomandé avait rejoint le RB Leipzig contre 20 millions d’euros à l’été 2025.

Une seule saison en Bundesliga lui aura suffi pour franchir un nouveau cap et convaincre le Real Madrid de miser gros sur son talent. Sauf retournement de situation, il deviendra le premier joueur ivoirien à évoluer avec l’équipe première de la Maison Blanche.

Avec cette arrivée, le Real Madrid poursuit un mercato particulièrement ambitieux en vue de la saison 2026-2027.

Le club a déjà renforcé son effectif avec les arrivées de Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté et Bernardo Silva. Sur le banc de touche, José Mourinho effectue également son retour pour conduire ce nouveau projet sportif.

Namwin-Kièlè Christopher SOMDA (Stagiaire)

Burkina 24