Ambassadeurs de Paix Awards 2026 : Le patriotisme au cœur de la 6e édition placée sous le signe de la cohésion sociale

Le Mouvement pour la paix, la culture de la paix et l’amour de la Patrie (MPAP) a lancé les activités de la 6e édition des Ambassadeurs de Paix Awards (APA). À l’occasion d’une conférence de presse tenue le samedi 25 juillet 2026 au palais du Dima de Boussouma, parrain de cette édition, le comité d’organisation a dévoilé le programme de l’événement placé sous le signe du patriotisme, de la cohésion sociale et de la solidarité.

À quelques jours de la tenue de la 6e édition des Ambassadeurs de Paix Awards (APA), les organisateurs se disent prêts à accueillir les participants. Réunis au palais du Dima de Boussouma, parrain de cette édition, les responsables du Mouvement pour la paix, la culture de la paix et l’amour de la Patrie (MPAP) ont présenté les principales articulations de l’événement ainsi que les innovations prévues.

Selon le président du MPAP, Paul Marie Zoma, les préparatifs évoluent de manière satisfaisante et toutes les dispositions sont prises pour assurer le bon déroulement des activités.

Le premier temps fort de cette 6e édition sera un panel prévu le 30 juillet 2026 à l’Institut des finances du Burkina (ex-ENAREF), autour du thème « Face aux défis sécuritaires, l’amour de la Patrie comme force d’unité et de cohésion sociale ».

Cette rencontre réunira des experts, des décideurs, des autorités coutumières et religieuses ainsi que plusieurs acteurs de la société civile afin de réfléchir aux réponses à apporter aux défis actuels.

« Cette rencontre permettra de parler du patriotisme sous plusieurs angles, notamment le civisme, les enjeux sécuritaires et les questions économiques. Il s’agira également d’analyser les défis sécuritaires auxquels notre pays est confronté et de formuler des recommandations visant à renforcer la paix, la cohésion sociale, le patriotisme et le développement durable », a expliqué Paul Marie Zoma.

Un gala caritatif et des distinctions

Les activités se poursuivront le 31 juillet 2026 avec le gala caritatif des Ambassadeurs de Paix Awards, prévu à la Salle des Banquets de Ouaga 2000. La cérémonie sera retransmise sur la Télévision nationale.

Au cours de cette soirée, plusieurs personnalités, institutions et organisations seront distinguées pour leur contribution à la promotion de la paix, de la cohésion sociale, du patriotisme et du développement du Burkina Faso.

« La cérémonie sera marquée par la remise des trophées aux lauréats ainsi que des attestations de reconnaissance à des personnalités, des institutions et des organisations ayant contribué de manière remarquable à la promotion de la paix, de la cohésion sociale, du patriotisme et du développement du Burkina Faso », a précisé le président du MPAP.

Sept catégories de distinctions seront décernées à cette occasion. Il s’agit, entre autres, le Grand APA, l’APA du Patriotisme, l’APA du Leadership, l’APA d’Honneur, l’APA de l’Engagement envers les Forces combattantes, l’APA de l’Intégration et l’APA de l’AES.

Jean Marie Zoma a assuré que les différents lauréats seront désignés par un jury indépendant afin de garantir la crédibilité et la transparence du processus de sélection.

Cette 6e édition enregistrera la participation de plusieurs personnalités nationales et internationales. Parmi les invités annoncés figurent notamment l’ancien président du Mali, Dioncounda Traoré, Sa Majesté Guézo Patrice Tanguy Adandedjan du Bénin, Monseigneur Gabriel Sayaogo, président de la Conférence épiscopale Burkina-Niger, Saïdou Bikienga de Nagréongo ainsi qu’Adja Bonkoungou de Zagtouli.

Le MPAP entend poursuivre son engagement en faveur de la promotion de la paix, du vivre-ensemble et de l’amour de la Patrie, dans un contexte où le renforcement de la cohésion sociale est présenté comme un levier essentiel pour faire face aux défis sécuritaires du Burkina Faso.