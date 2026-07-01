Ouagadougou : Le MPAP lance la 6e édition des Ambassadeurs de Paix Awards sous le signe de l’amour de la patrie et de la cohésion sociale ‎

Dans un contexte où la paix et la cohésion sociale demeurent des priorités pour le Burkina Faso, le Mouvement pour la Culture de la Paix et l’Amour de la Patrie (MPAP) a levé le voile, ce mercredi 1er Juillet 2026, à Ouagadougou, sur la 6e édition des Ambassadeurs de Paix Awards (APA 6). À travers cette initiative, le mouvement entend mettre en lumière celles et ceux qui, par leurs actions, contribuent au renforcement du vivre-ensemble et de la résilience nationale.

‎Promouvoir la paix, renforcer la cohésion sociale et encourager le patriotisme dans un contexte sécuritaire complexe.

Tels sont les objectifs que poursuit le Mouvement pour la Culture de la Paix et l’Amour de la Patrie (MPAP), qui a officiellement lancé, ce mercredi 1er juillet 2026 à Ouagadougou, la sixième édition des Ambassadeurs de Paix Awards (APA 6).

‎Dans sa déclaration, Paul Marie Zoma a insisté sur le fait que, dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires persistants, la consolidation de la paix ne peut reposer uniquement sur les institutions. Elle nécessite également l’engagement quotidien des citoyens autour des valeurs de civisme, de responsabilité et d’amour de la patrie.

‎« Le patriotisme constitue aujourd’hui l’un des plus puissants leviers de résilience nationale. Il nous invite à dépasser nos différences pour faire prévaloir l’intérêt supérieur de la Nation, à renforcer notre sentiment d’appartenance et à promouvoir des comportements favorables à la paix, à la stabilité et au développement », a-t-il déclaré.

‎Au-delà d’une simple cérémonie de distinction, les Ambassadeurs de Paix Awards se veulent un cadre national de réflexion, de dialogue et de reconnaissance des femmes, des hommes et des organisations qui œuvrent concrètement en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du développement.

‎Cette 6e édition s’articulera autour de deux grands points. « Le 30 juillet 2026, l’Institut des Finances Publiques du Burkina accueillera un panel thématique réunissant experts, chercheurs, responsables institutionnels, leaders communautaires, organisations de la société civile et jeunes autour des réponses citoyennes aux défis actuels »

‎« Le 31 juillet 2026, la salle des Banquets de Ouaga 2000 abritera le gala de récompenses, retransmis en direct sur la RTB. La cérémonie sera marquée par la remise des trophées, des actions de solidarité en faveur des veuves et orphelins des Forces combattantes ainsi que des prestations artistiques », a indiqué Paul Marie Zoma.

‎Pour cette sixième édition, le comité d’organisation a retenu 8 catégories de distinctions, destinées à mettre en lumière les acteurs dont les initiatives contribuent au renforcement de la paix et du vivre-ensemble.

‎« Le Grand APA, qui récompense une personnalité ou une organisation particulièrement engagée dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale ; l’APA du Leadership, destiné aux acteurs exerçant une influence positive à travers leurs initiatives citoyennes, sociales ou humanitaires ; l’APA du Patriotisme, qui distingue les actions exemplaires en faveur de la Nation ; l’APA d’Honneur, l’APA de l’Engagement social envers les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP); l’APA de l’Intégration; l’APA de l’AES », a-t-il enumeré.

‎Parmi ces distinctions, l’APA de l’AES revêt une portée particulière dans le contexte actuel de recherche de la paix et de la stabilité au Sahel. « Cette catégorie récompense une personne physique ou morale issue de l’espace de l’Alliance des États du Sahel (AES) Burkina Faso, Mali et Niger, qui œuvre activement pour la promotion de la paix, de la cohésion sociale, de la solidarité et de la fraternité entre les peuples », a expliqué Paul Marie Zoma.

‎Le président du MPAP a enfin lancé un appel à la mobilisation des institutions publiques, des partenaires techniques et financiers, des entreprises, des organisations de la société civile, des médias et de l’ensemble des citoyens afin de faire de cette 6e édition un véritable rendez-vous national au service de la paix, de la cohésion sociale et du développement du Burkina Faso.

‎‎Sié Frédéric KAMBOU

‎Burkina 24