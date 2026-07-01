Les Ministres de la Sécurité de l’AES reçoivent les orientations du Capitaine Ibrahim TRAORÉ

Le Président du Faso, Président de la Confédération des États du Sahel (AES), le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ a reçu en audience, ce mercredi 1er juillet 2026, les Ministres chargés de la Sécurité des pays membres de la Confédération AES.

Réunis à Ouagadougou pour se pencher sur la sécurité et la libre circulation dans l’espace confédéral, le Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du territoire du Niger, le Général de division Mohamed TOUMBA, le Représentant du Ministre de la Sécurité et de la Protection civile du Mali, Oumar SOGOBA, Secrétaire général dudit département, et le Camarade Commissaire divisionnaire de police, Mahamadou SANA, Ministre de la Sécurité du Burkina Faso sont venus recueillir les orientations du Président de la Confédération AES, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Le Porte-parole de la délégation, le Ministre de la Sécurité du Burkina Faso, le Camarade Commissaire divisionnaire de police Mahamadou SANA, a rappelé que la réunion des Ministres chargés de la Sécurité de l’AES s’inscrit dans le déroulement de la feuille de route de l’An 2 de l’AES. C’est dans cette optique que la délégation est venue pour des orientations et des conseils avisés du Président en exercice de la Confédération des États du Sahel.

« Pour l’an 2, l’élément central de la gouvernance est réellement le renforcement de la libre circulation des personnes et des biens sur l’ensemble de l’espace confédéral », a indiqué le Camarade Ministre Mahamadou SANA.

Au-delà de la question de la libre circulation des personnes et des biens, cette réunion de Ouagadougou est aussi un cadre de renforcement de la coopération en matière de sécurité, selon le Commissaire divisionnaire de police Mahamadou SANA.

Elle va permettre également d’examiner le protocole additionnel relatif à la sécurité intérieure et à l’harmonisation des procédures et mécanismes en matière de contrôle routier.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso