AES : Condamnation ferme après l’attaque terroriste contre l’aéroport de Niamey

La Confédération des États du Sahel (AES) a condamné avec la plus grande fermeté l’attaque terroriste perpétrée le jeudi 18 juin 2026 aux abords de l’aéroport international Diori Hamani de Niamey, en République du Niger.

Dans un communiqué officiel, l’organisation sous-régionale qualifie cet acte d’« agression lâche et perfide » menée par des ennemis de la paix et de la concorde. Selon l’AES, cette tentative de prise de contrôle de l’aéroport visait à affaiblir les capacités opérationnelles des Forces armées nigériennes et à inverser la dynamique de recul des groupes armés terroristes sur le terrain.

L’organisation souligne toutefois que l’attaque a été mise en échec grâce à la réactivité, au professionnalisme et à la vigilance des forces de défense et de sécurité nigériennes, qui ont réussi à mettre l’ennemi en déroute.

L’AES condamne également la nouvelle manifestation de violence terroriste soutenue par des sponsors étatiques étrangers. Elle rend hommage aux forces de défense et de sécurité du Niger ainsi qu’aux populations nigériennes pour leur engagement dans la préservation de la souveraineté nationale et de l’espace sahélien.

Tout en réaffirmant sa solidarité totale avec les autorités et le peuple nigériens, la Confédération assure rester pleinement mobilisée aux côtés du Niger face aux menaces sécuritaires persistantes. Elle estime par ailleurs que ces attaques récurrentes renforcent l’unité des États membres autour de leur vision commune et de leur engagement à préserver l’intégrité territoriale, protéger les populations et garantir une paix durable dans la région sahélienne.

Enfin, l’AES présente ses condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Elle assure rester en état d’alerte afin de contrer toute menace contre ses États membres. Le communiqué est signé à Ouagadougou par le Camarade Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso et Président de la Confédération des États du Sahel.