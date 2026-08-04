Russie : 123 biens immobiliers des Témoins de Jéhovah saisis par l’État

Un tribunal de Moscou a ordonné la confiscation de 123 biens immobiliers appartenant aux Témoins de Jéhovah, a annoncé vendredi 31 juillet 2026 le service judiciaire de la capitale russe, rapporte reuters.

Selon les autorités judiciaires, les biens concernés étaient enregistrés au nom de la branche suédoise des Témoins de Jéhovah. Ils comprennent 63 propriétés à usage résidentiel et commercial, représentant une superficie totale de plus de 11 000 mètres carrés, ainsi que 60 parcelles de terrain couvrant environ 5,6 hectares répartis à travers la Russie.

La justice russe a décidé de transférer l’ensemble de ces biens au patrimoine de l’État, dans le cadre des mesures prises contre cette organisation religieuse.

Cette décision s’inscrit dans le prolongement de l’interdiction prononcée en 2017 par la Cour suprême de Russie, qui avait qualifié les Témoins de Jéhovah d’« organisation extrémiste ». Depuis cette interdiction, plusieurs membres du mouvement ont été poursuivis et condamnés pour des faits liés à leurs activités religieuses.

En 2022, la Cour européenne des droits de l’homme avait estimé que cette interdiction constituait une violation des droits fondamentaux, notamment la liberté de religion et d’association. Malgré cette décision, les autorités russes ont maintenu leurs mesures contre les Témoins de Jéhovah présents dans le pays.