Russie : 123 biens immobiliers des Témoins de Jéhovah saisis par l’État

Agent - B24 Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Temps de lecture 1 minute

Un tribunal de Moscou a ordonné la confiscation de 123 biens immobiliers appartenant aux Témoins de Jéhovah, a annoncé vendredi 31 juillet 2026 le service judiciaire de la capitale russe, rapporte reuters.

Selon les autorités judiciaires, les biens concernés étaient enregistrés au nom de la branche suédoise des Témoins de Jéhovah. Ils comprennent 63 propriétés à usage résidentiel et commercial, représentant une superficie totale de plus de 11 000 mètres carrés, ainsi que 60 parcelles de terrain couvrant environ 5,6 hectares répartis à travers la Russie.

La justice russe a décidé de transférer l’ensemble de ces biens au patrimoine de l’État, dans le cadre des mesures prises contre cette organisation religieuse.

Lire également 👉Burkina Faso : L’Église Shiloh entre en 2026 par une nuit de louange et de prière

Cette décision s’inscrit dans le prolongement de l’interdiction prononcée en 2017 par la Cour suprême de Russie, qui avait qualifié les Témoins de Jéhovah d’« organisation extrémiste ». Depuis cette interdiction, plusieurs membres du mouvement ont été poursuivis et condamnés pour des faits liés à leurs activités religieuses.

En 2022, la Cour européenne des droits de l’homme avait estimé que cette interdiction constituait une violation des droits fondamentaux, notamment la liberté de religion et d’association. Malgré cette décision, les autorités russes ont maintenu leurs mesures contre les Témoins de Jéhovah présents dans le pays.

 
     
Agent - B24 Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Agent - B24

Agent - B24

Articles similaires

Santé : Désormais, le nombre de pharmacies de garde passent de 60 à 120 à Ouagadougou

il y a 2 heures

Nigeria : Le président Bola Tinubu accorde des hausses de salaire allant jusqu’à 80 % aux militaires

il y a 2 heures

Commémoration du 43ᵉ anniversaire de l’avènement de la RDP : Le CIM-TS invite à vivre par l’exemple

il y a 2 heures

Côte D’Ivoire : Hervé Renard de retour à la tête des Éléphants, onze ans après son sacre continental

il y a 2 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page