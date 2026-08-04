Université Daniel Ouezzin Coulibaly : Koné Wétian Jonas, un modèle de résilience

À 𝐥’𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭é 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥 𝐎𝐔𝐄𝐙𝐙𝐈𝐍 𝐂𝐎𝐔𝐋𝐈𝐁𝐀𝐋𝐘 (𝐔𝐃𝐎𝐂), 𝐥’𝐞𝐱𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐧𝐞 𝐬𝐞 𝐦𝐞𝐬𝐮𝐫𝐞 𝐩𝐚𝐬 𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮𝐱 𝐫é𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐬 𝐚𝐜𝐚𝐝é𝐦𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬. 𝐄𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐞 𝐫é𝐯è𝐥𝐞 𝐚𝐮𝐬𝐬𝐢 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐚 𝐝é𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐥𝐚 𝐫é𝐬𝐢𝐥𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐞𝐭 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭é à 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐨𝐛𝐬𝐭𝐚𝐜𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐨𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐭é𝐬. 𝐂’𝐞𝐬𝐭 𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐥𝐞ç𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐞 𝐪𝐮’𝐢𝐧𝐜𝐚𝐫𝐧𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐜 é𝐜𝐥𝐚𝐭 𝐊𝐨𝐧é 𝐖é𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐉𝐨𝐧𝐚𝐬, é𝐭𝐮𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭 𝐧𝐨𝐧-𝐯𝐨𝐲𝐚𝐧𝐭 𝐢𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐭 𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢è𝐫𝐞 𝐚𝐧𝐧é𝐞 𝐝𝐞 𝐋𝐞𝐭𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐞𝐬.

Après un brillant parcours au Lycée provincial de Nouna, Jonas poursuit aujourd’hui son rêve à l’UDOC où, malgré son handicap visuel, il s’est classé major de sa promotion avec une remarquable moyenne de 16,02/20 au titre de l’année académique 2025-2026.

Une performance exceptionnelle qui lui a valu d’être distingué lors de la Journée de l’Excellence de l’UDOC, célébrée le 25 juillet 2026. Mais derrière cette réussite se cache un parcours semé d’épreuves, de sacrifices et d’une volonté inébranlable.

« 𝑴𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒊𝒏𝒄𝒊𝒑𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒊𝒇𝒇𝒊𝒄𝒖𝒍𝒕é𝒔 𝒔𝒐𝒏𝒕 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒐𝒖𝒗𝒆𝒓 𝒖𝒏𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒏𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒂 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒄𝒓𝒊𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒆𝒕 𝒍𝒆 𝒅é𝒄𝒐𝒅𝒂𝒈𝒆 𝒅𝒆𝒔 é𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔, 𝒂𝒊𝒏𝒔𝒊 𝒒𝒖𝒆 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒔𝒆𝒓 𝒅’𝒖𝒏 𝒎𝒂𝒕é𝒓𝒊𝒆𝒍 𝒂𝒅𝒂𝒑𝒕é, 𝒏𝒐𝒕𝒂𝒎𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒖𝒏 𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒂𝒕𝒆𝒖𝒓 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒖𝒓𝒔 𝒆𝒕 𝒖𝒏 𝒂𝒑𝒑𝒂𝒓𝒆𝒊𝒍 𝒆𝒏𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒆𝒖𝒓 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆𝒓 𝒍𝒆𝒔 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒅𝒆𝒔 𝒆𝒏𝒔𝒆𝒊𝒈𝒏𝒂𝒏𝒕𝒔 », confie Jonas avec humilité.

Malgré ces contraintes, le jeune étudiant ne baisse jamais les bras. Sa détermination est soutenue par l’accompagnement constant de l’UDOC qui a mis en place des dispositions particulières afin de lui permettre de composer dans le strict respect des textes règlementaires, sans aucun traitement de faveur.

Le Chef de la Scolarité de l’Unité de Formation et de Recherche en Lettres et Sciences humaines (UFR/LSH), le camarade Sié Hien, qui a assuré le suivi des évaluations de Jonas tout au long de l’année, témoigne avec émotion : « 𝑳’𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒔𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒔 é𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒏’𝒂 𝒑𝒂𝒔 é𝒕é 𝒔𝒊𝒎𝒑𝒍𝒆, 𝒎𝒂𝒊𝒔 𝒏𝒐𝒖𝒔 𝒂𝒗𝒐𝒏𝒔 𝒕𝒆𝒏𝒖 𝒃𝒐𝒏. 𝑳𝒆𝒔 𝒔𝒖𝒋𝒆𝒕𝒔 𝒍𝒖𝒊 é𝒕𝒂𝒊𝒆𝒏𝒕 𝒅𝒊𝒄𝒕é𝒔 𝒂𝒇𝒊𝒏 𝒒𝒖’𝒊𝒍 𝒑𝒖𝒊𝒔𝒔𝒆 𝒍𝒆𝒔 𝒔𝒂𝒊𝒔𝒊𝒓 𝒔𝒖𝒓 𝒔𝒐𝒏 𝒂𝒑𝒑𝒂𝒓𝒆𝒊𝒍. 𝑬𝒏𝒔𝒖𝒊𝒕𝒆, 𝒊𝒍 𝒕𝒓𝒂𝒗𝒂𝒊𝒍𝒍𝒂𝒊𝒕 𝒔𝒆𝒖𝒍 𝒂𝒗𝒂𝒏𝒕 𝒅𝒆 𝒎𝒆 𝒅𝒊𝒄𝒕𝒆𝒓 𝒔𝒆𝒔 𝒓é𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒋𝒆 𝒓𝒆𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒊𝒔 𝒇𝒊𝒅è𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒔𝒖𝒓 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒑𝒊𝒆.

𝑨𝒑𝒓è𝒔 𝒓𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒂𝒗𝒆𝒄 𝒍𝒖𝒊, 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒑𝒊𝒆 é𝒕𝒂𝒊𝒕 𝒓𝒆𝒎𝒊𝒔𝒆 𝒂𝒗𝒆𝒄 𝒍𝒆𝒔 𝒂𝒖𝒕𝒓𝒆𝒔, 𝒔𝒂𝒏𝒔 𝒂𝒖𝒄𝒖𝒏𝒆 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒖𝒍𝒊è𝒓𝒆. 𝑳𝒆𝒔 𝒆𝒏𝒔𝒆𝒊𝒈𝒏𝒂𝒏𝒕𝒔 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒈𝒆𝒂𝒊𝒆𝒏𝒕 𝒅𝒐𝒏𝒄 𝒔𝒂𝒏𝒔 𝒔𝒂𝒗𝒐𝒊𝒓 𝒒𝒖’𝒊𝒍 𝒔’𝒂𝒈𝒊𝒔𝒔𝒂𝒊𝒕 𝒅’𝒖𝒏 é𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕 𝒆𝒏 𝒔𝒊𝒕𝒖𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒉𝒂𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒑.

𝑱𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒏𝒆 𝒃é𝒏é𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆 𝒅’𝒂𝒖𝒄𝒖𝒏𝒆 𝒇𝒂𝒗𝒆𝒖𝒓 ; 𝒊𝒍 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒔𝒆 𝒔𝒆𝒖𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕, 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎é𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒂𝒖𝒙 𝒕𝒆𝒙𝒕𝒆𝒔, 𝒅’𝒖𝒏 𝒒𝒖𝒂𝒓𝒕 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒔 𝒔𝒖𝒑𝒑𝒍é𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒊𝒓𝒆 𝒒𝒖’𝒊𝒍 𝒏’𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒔𝒆 𝒅’𝒂𝒊𝒍𝒍𝒆𝒖𝒓𝒔 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒒𝒖𝒆 𝒋𝒂𝒎𝒂𝒊𝒔 𝒑𝒖𝒊𝒔𝒒𝒖’𝒊𝒍 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒆 𝒔𝒐𝒖𝒗𝒆𝒏𝒕 𝒂𝒗𝒂𝒏𝒕 𝒍𝒆 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒔 𝒓è𝒈𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒊𝒓𝒆. 𝑪’𝒆𝒔𝒕 𝒖𝒏 é𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕 𝒃𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒏𝒕, 𝒕𝒓è𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒍𝒍𝒊𝒈𝒆𝒏𝒕 𝒆𝒕 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒐𝒏𝒅é𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒎é𝒓𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕. »

Ces propos illustrent la rigueur du dispositif mis en place par l’UDOC, mais surtout le mérite incontestable de Jonas, dont les performances reposent exclusivement sur son travail et son intelligence. Pour le Président de l’Université Daniel OUEZZIN COULIBALY, Pr Aboudramane GUIRO, le parcours de Koné Wétian Jonas est une source de fierté pour toute la communauté universitaire.

« 𝑱𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒆𝒔𝒕 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒖𝒗𝒆 𝒗𝒊𝒗𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒆 𝒉𝒂𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒑 𝒏’𝒆𝒔𝒕 𝒋𝒂𝒎𝒂𝒊𝒔 𝒖𝒏 𝒇𝒓𝒆𝒊𝒏 à 𝒍’𝒆𝒙𝒄𝒆𝒍𝒍𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒍𝒐𝒓𝒔𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒂 𝒗𝒐𝒍𝒐𝒏𝒕é, 𝒍𝒆 𝒄𝒐𝒖𝒓𝒂𝒈𝒆 𝒆𝒕 𝒍𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒗𝒂𝒊𝒍 𝒔𝒐𝒏𝒕 𝒂𝒖 𝒓𝒆𝒏𝒅𝒆𝒛-𝒗𝒐𝒖𝒔. 𝑺𝒐𝒏 𝒑𝒂𝒓𝒄𝒐𝒖𝒓𝒔 𝒊𝒏𝒔𝒑𝒊𝒓𝒆 𝒏𝒐𝒕𝒓𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒂𝒖𝒕é 𝒖𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒂𝒊𝒓𝒆 𝒆𝒕 𝒓𝒂𝒑𝒑𝒆𝒍𝒍𝒆 à 𝒄𝒉𝒂𝒄𝒖𝒏 𝒒𝒖𝒆 𝒍’𝒊𝒏𝒄𝒍𝒖𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒆𝒔𝒕 𝒖𝒏𝒆 𝒓𝒊𝒄𝒉𝒆𝒔𝒔𝒆. 𝑳’𝑼𝑫𝑶𝑪 𝒓𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒆𝒏𝒈𝒂𝒈é𝒆 à 𝒄𝒓é𝒆𝒓 𝒖𝒏 𝒆𝒏𝒗𝒊𝒓𝒐𝒏𝒏𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒐ù 𝒄𝒉𝒂𝒒𝒖𝒆 é𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕, 𝒒𝒖𝒆𝒍𝒍𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒐𝒊𝒆𝒏𝒕 𝒔𝒆𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒖𝒍𝒂𝒓𝒊𝒕é𝒔, 𝒑𝒆𝒖𝒕 𝒓é𝒗é𝒍𝒆𝒓 𝒑𝒍𝒆𝒊𝒏𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒔𝒐𝒏 𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒕𝒊𝒆𝒍.»

Très ému par les nombreuses marques de soutien dont il bénéficie, Jonas exprime sa profonde gratitude envers toutes celles et tous ceux qui l’accompagnent au quotidien.

« 𝑱𝒆 𝒓𝒆𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒆 𝒔𝒊𝒏𝒄è𝒓𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒍𝒆 𝑷𝒓é𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕 𝒅𝒆 𝒍’𝑼𝑫𝑶𝑪 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒔𝒐𝒏 𝒆𝒏𝒈𝒂𝒈𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒆𝒏 𝒇𝒂𝒗𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒆𝒔 é𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒔, 𝒍𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒔𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍’𝑼𝑭𝑹, 𝒍𝒆 𝑪𝒉𝒆𝒇 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑺𝒄𝒐𝒍𝒂𝒓𝒊𝒕é, 𝒎𝒆𝒔 𝒆𝒏𝒔𝒆𝒊𝒈𝒏𝒂𝒏𝒕𝒔, 𝒎𝒆𝒔 𝒄𝒂𝒎𝒂𝒓𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒆𝒕 𝒕𝒐𝒖𝒕𝒆𝒔 𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒏𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒊 𝒎’𝒐𝒏𝒕 𝒂𝒊𝒅é 𝒅𝒆𝒑𝒖𝒊𝒔 𝒎𝒐𝒏 𝒂𝒓𝒓𝒊𝒗é𝒆 à 𝒍’𝒖𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕é.

𝑺𝒂𝒏𝒔 𝒍𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕é, 𝒍𝒆𝒖𝒓𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒊𝒍𝒔 𝒆𝒕 𝒍𝒆𝒖𝒓 𝒂𝒄𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒈𝒏𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕, 𝒄𝒆 𝒓é𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕 𝒏’𝒂𝒖𝒓𝒂𝒊𝒕 𝒑𝒂𝒔 é𝒕é 𝒑𝒐𝒔𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆. 𝑱𝒆 𝒍𝒆𝒖𝒓 𝒔𝒆𝒓𝒂𝒊 𝒕𝒐𝒖𝒋𝒐𝒖𝒓𝒔 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒏𝒏𝒂𝒊𝒔𝒔𝒂𝒏𝒕 », déclare-t-il.

Aujourd’hui, l’histoire de Koné Wétian Jonas dépasse le cadre universitaire. Elle interpelle notre conscience collective. Afin qu’il puisse poursuivre ses études dans de meilleures conditions, Jonas a besoin d’un ordinateur adapté, d’un appareil enregistreur performant ainsi que de tout équipement susceptible de faciliter son apprentissage. Le parcours de ce jeune talent dont le seul handicap n’a jamais empêché l’excellence mérite d’être accompagné.

𝐀𝐜𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐞𝐫 𝐊𝐨𝐧é 𝐖é𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐉𝐨𝐧𝐚𝐬, 𝐜’𝐞𝐬𝐭 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐫 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐮𝐧 𝐚𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐭𝐭𝐞𝐮𝐫. 𝐂’𝐞𝐬𝐭 𝐝é𝐦𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞𝐫 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐭é 𝐩𝐞𝐮𝐭 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐯𝐢𝐞 𝐞𝐭 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐞𝐭𝐭𝐫𝐞 à 𝐮𝐧 𝐣𝐞𝐮𝐧𝐞 𝐁𝐮𝐫𝐤𝐢𝐧𝐚𝐛è 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫𝐬𝐮𝐢𝐯𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐞𝐢𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐬𝐨𝐧 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧. À travers son parcours, Jonas rappelle une vérité essentielle : le véritable handicap n’est pas l’absence de la vue, mais l’absence d’opportunités. Ensemble, donnons-lui les moyens de continuer à voir plus loin que les obstacles.

Nos sincères félicitations et encouragements à Jonas.

Source : 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 – 𝐔𝐃𝐎𝐂