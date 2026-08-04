4 août 1983 : Le Président du Faso appelle les Burkinabè à poursuivre l’idéal révolutionnaire

À l’occasion de la commémoration du 4 août 1983, le Président du Faso, le camarade Capitaine Ibrahim Traoré, a rendu hommage au Capitaine Thomas Sankara, qu’il présente comme le héros ayant engagé le Burkina Faso sur la voie de la Révolution démocratique et populaire.

Dans un message publié ce 4 août 2026, le Chef de l’État estime que cette révolution a profondément marqué le pays à travers d’importantes réformes et une vision fondée sur l’affirmation des valeurs nationales, des traditions et de la souveraineté.

Selon lui, cette dynamique se poursuit aujourd’hui avec la Révolution progressiste populaire. Il affirme que l’objectif demeure la consolidation des acquis en vue de bâtir une Nation forte, souveraine et résolument tournée vers un développement endogène au profit de ses citoyens.

Le Président du Faso invite, par ailleurs, l’ensemble des Burkinabè à s’engager pleinement dans ce qu’il qualifie de « guerre de libération », afin d’honorer le combat des devanciers pour l’émancipation du peuple et le développement du continent africain.

Pour le camarade Capitaine Ibrahim Traoré, cet engagement collectif constitue la voie pour préserver l’héritage révolutionnaire et poursuivre la construction d’un Burkina Faso fondé sur la dignité, la souveraineté et le progrès.